‘Hemelsleutel’ is een bijzondere selectie uit een jaloersmakende privécollectie botanicaliteratuur ★★★★☆

Gaan de planten de vogels achterna? Anders gezegd: wordt het botaniseren even populair als de ornithologie? Het lijkt er sterk op. Er zijn bijna tien keer zo veel wilde planten in Nederland als vogels, wat het determineren niet eenvoudiger maakt, maar ze vliegen niet weg en verschuilen zich niet in boomtoppen, en het aantal apps om soorten te bepalen groeit. Feit is dat na de vogelboeken ook de boeken over planten in opmars zijn. En niet alleen de flora’s en veldgidsen, maar ook heruitgaven van soms eeuwenoude werken.

Onlangs kwam bijvoorbeeld een gecomprimeerde, maar nog altijd monumentale versie van de Flora Batava in de handel, een 28-delig overzicht van de Nederlandse wilde planten, verschenen tussen 1800 en 1934. Deze herdruk, waarover in de Volkskrant al werd geschreven, bevat alle platen van de oerversie (op kleiner formaat, om het betaalbaar te houden), maar is van nieuwe teksten voorzien: 65 plantenkenners en/of -liefhebbers hebben hun persoonlijke kijk op een selectie van honderd planten gegeven. Een noodzakelijk boek voor liefhebbers van wilde planten.

Verzamelende liefhebber

Hoe belangwekkend zulke nieuwe edities ook zijn, uiteindelijk gaat er niets boven het bezit van het oorspronkelijke boek. Waar een heruitgave je laat zien hoe het er in vervlogen eeuwen aan toeging, voert het origineel de bezitter zélf terug naar de voorbije tijd. De structuur en het gewicht van lompenpapier, de moet in het papier van de loden letters, de uniciteit van met de hand ingekleurde gravures: het oude boek is een tijdmachine, waar de verzamelaar alles voor over heeft.

Zo’n liefhebber is Ed Brinkkemper, iemand die zonder overdreven rijk te zijn een privécollectie heeft opgebouwd waarop menige natuurwetenschappelijke instelling jaloers moet zijn. Omdat natuurlijk niet iedereen zomaar bij Brinkkemper kan aanbellen om zijn boeken te raadplegen, is het des te beter dat de journalist Gemma Venhuizen er een boek over heeft geschreven. Hemelsleutel – de officiële naam voor een vetplant, maar in dit boek ook symbool voor de wilde kamperfoelie, waarvan een afbeelding het omslag siert – is het beeldverhaal van de verzameling. Tegelijk is het een geschiedenis van de botanie en, vooral, van wat over planten is geschreven en gedrukt.

Gemma Venhuizen. Beeld Annaleen Louwes

Die geschiedenis is lang. Ze ving uiteraard aan met Aristoteles, die aan de basis stond van zowat álle wetenschappen, inclusief de letterkunde. Zijn leerling Theophrastus legde zich specifiek op planten toe: rond 320 v.Chr. schreef hij twee botanische werken, die in Latijnse vertalingen zijn overgeleverd. Veel aandacht krijgt ook de Alexandrijn Dioscorides (1ste eeuw n.Chr.), maar de Middeleeuwen komen in Hemelsleutel nauwelijks aan de orde – ‘Er kwam nauwelijks nieuwe kennis bij’, aldus Venhuizen – waardoor Jacob van Maerlant, de aartsvader van de Nederlandse natuurbeschrijving, het boek niet heeft gehaald.

Het opbouwen van een collectie

Voor de Lage Landen begon het pas echt in de 16de eeuw, nadat de boekdrukkunst haar intrede had gedaan, en het is geen toeval dat de oudste boeken uit Brinkkempers verzameling uit die periode dateren. Zo bezit hij een eerste druk van het befaamde Cruijdeboeck van Rembert Dodoens uit 1554, waarvan er wereldwijd nog maar 29 bekend zijn. Wat Brinkkempers exemplaar nog specialer maakt, is het met de hand ingekleurde portret van Dodoens – waarop de dan 35-jarige auteur overigens een oude man lijkt van ten minste 60. Even veelzeggend als het bezit van dit boek is de wijze waarop Brinkkemper eraan kwam: hij wrong zich als een der eersten een internationale antiquarenbeurs binnen en snelde meteen naar de stand waar het boek verkocht werd. ‘Ongelooflijk’, zegt hij in het boek. ‘Ik moest er diep voor in de buidel tasten, maar ik had niet veel tijd om na te denken, want achter me stonden al mensen in de rij.’

Dít is de manier om een collectie op te bouwen; een prachtige collectie waarin zich ook de andere grote botanische plaatwerken uit de Nederlanden bevinden. Hemelsleutel is daardoor een mooie aanvulling op de Flora Batava. Op het eerste gezicht kleeft er wel een gevaar aan: de kopers van Hemelsleutel zouden in de verleiding kunnen komen ook zelf op jacht te gaan naar antieke botanische plaatwerken. Een ‘don’t try this at home’ zou op zijn plaats zijn – ware het niet dat Brinkkemper laat zien dat het kán, zonder dat je je toevlucht hoeft te zoeken tot fraude of bankberovingen. Fietsen in plaats van autorijden, geen vliegvakanties meer en de verwarming wat lager, en in plaats van dat al een mooie verzameling boeken aanleggen over planten die je, zeker als de landbouw nog eens wat zou verduurzamen, in bos en berm kunt aantreffen. De wereld zou er niet slechter op worden.