Groter is lang niet altijd beter, toont Vaclav Smil. Wat we daarvan kunnen leren, laat hij in het midden ★★★☆☆

Vaclav Smil Beeld ANP / AFP

Op 2 november 1947 steeg in de baai bij Long Beach in Californië het grootste watervliegtuig ter wereld op, de H-4 Hercules. Het toestel van berkenhout met een spanwijdte van 94 meter en acht kolossale zuigermotoren, vloog onder grote mediabelangstelling een minuut lang laag over het water, en landde toen weer. Ontwerper Howard Hughes kwam er een contractuele verplichting met de Amerikaanse luchtmacht mee na, maar het toestel vloog daarna nooit meer. Te onhandelbaar. Te groot. Een vliegend misverstand.

In Orde van grootte van de Tsjechisch-Canadese beleidsanalist en veelschrijver Vaclav Smil is Hughes’ geflopte megavliegtuig ongeveer het duidelijkste voorbeeld dat groter lang niet altijd beter is. Smil onderzoekt daarin de wetten die bepalen wanneer de dingen groot genoeg zijn. En vooral waarom we de natuurlijke grenzen aan de groei toch maar al te gemakkelijk uit het oog lijken te verliezen.

Over de auteur

Martijn van Calmthout is hoofd communicatie bij wetenschapsinstituut Nikhef en schrijft voor de Volkskrant boekrecensies over wetenschap.

De mens, is zijn overtuiging, is kinderlijk eenvoudig te imponeren met iets groots. Generaal de Gaulle, 2 meter lang, was haast vanzelf een held. De zeven wereldwonderen van de klassieke wereld – van de piramide van Gizeh in Egypte tot het Colosseum in Rome – waren zonder uitzondering gebouwd om een verpletterende indruk op de toeschouwer te maken. Dat ze dat nog steeds doen, komt volgens Smil vooral door hun ongewone afmetingen.

Evolutionair gezien is de mens ingesteld op het gewone, ook in de afmetingen van artefacten. Gebruiksvoorwerpen en gereedschappen moeten hanteerbaar zijn, al sinds de oudste vuistbijl uit de prehistorie. Pas in de moderne tijd, als water, stoom en stroom spierkracht beginnen te vervangen, verdwijnt die beperking. Dan lijkt meteen ook het hek van de dam. Zo groot en krachtig mogelijk wordt een doel op zichzelf. En ook interessant: nog later maken projecties en schermen het heel normaal om gewone objecten reusachtig groot voor ons te zien. We beginnen te vergeten wat groot is en wat klein.

Grenzen aan de groei

Smil is emeritus hoogleraar milieukunde aan de universiteit van Minatoba (Canada) en schreef in die hoedanigheid al veel over de grenzen aan de groei, vooral op het gebied van energie en grondstoffen. Orde van grootte gaat over gebouwen en machines tot steden en organisaties, en werkelijk overal is groter niet zomaar beter, efficiënter, schoner, duurzamer.

En vaak niet eens te bouwen. Het echec van Howard Hughes’ megavliegtuig heeft volgens Smil al wortels in Gulliver’s Travels, het boek van Jonathan Swift uit 1726. Scheepsarts Lemuel Gulliver belandt daarin op eilanden met lilliputters waartussen hij een reus lijkt, en eilanden met reuzen waar hij een dwerg is.

Swifts boek was in de eerste plaats natuurlijk een bijtende sociale satire op de Engelse samenleving in zijn tijd. Maar Smil gebruikt het om te laten zien dat lilliputters niet genoeg hersens kunnen hebben om mensjes te zijn en zich ongans moeten eten om warm te blijven, en dat 20 meter grote reuzen bij Swift ongetwijfeld door hun eigen benen zouden zakken, net als hun al even grote paarden. Draagkracht gaat namelijk niet gelijk op met lengte.

Merkwaardig laconiek

Dat lijkt wat flauw, maar is de opstap naar een interessant betoog over de principes van schaalvergroting. Hoeveel meer energie heeft een tweemaal zo groot dier eigenlijk nodig? Kan een tweemaal zo groot paard tweemaal zo hard trekken? Hoeveel meer afval produceert een tweemaal zo grote stad? Smil, een meester in het verzamelen van cijfers en statistieken, beschrijft wiskundige wetmatigheden en waarom die beperkt zijn. Soms om triviale redenen overigens. Olietankers kunnen technisch bijvoorbeeld gemakkelijk nog veel groter worden dan ze nu zijn, maar er zouden dan geen havens meer zijn waar ze kunnen aanmeren.

Het zijn interessante observaties. Maar uiteindelijk is het encyclopedische Orde van grootte, dat alles behandelt van ergonomie en anatomie tot astronomie, ook merkwaardig laconiek. Wat ontbreekt zijn handzame conclusies. Als niet the sky the limit is, wat is dan wel de grens? Wanneer is genoeg genoeg? Wanneer is groter ronduit slechter? En kunnen we daar nog iets aan doen? Smil verklaart van bijna alles waarom het zo groot is als het is. Wat we daarvan kunnen leren, laat hij helaas te vaak in het midden.

Vaclav Smil: Orde van grootte. Uit het Engels vertaald door Joost Pollmann en Rob de Ridder. Nieuw Amsterdam; 384 pagina’s; € 29,99.