Gooi de koffer maar vol: dit zijn de tien beste boeken van 2023 tot nu toe

Antonio Scurati: M - De laatste dagen van Europa

Deel drie van Antonio Scurati's wereldwijd vertaalde romanreeks over de fascistische dictator Benito Mussolini eindigt als Mussolini zich in 1940 vanaf zijn balkon in Rome aan de zijde van het oorlogszuchtige Duitsland schaart. Dit derde deel is nóg weer scherper en indrukwekkender dan de twee eerdere delen, die je overigens niet hoeft te hebben gelezen om hieraan te beginnen. Scurati koos zijn ondertitel ‘De laatste dagen van Europa’ niet zomaar: ‘Met de oorlog in Oekraïne voltrekt zich nu weer een catastrofe waarbij heel Europa betrokken dreigt te raken.’ Laat je niet afschrikken door de zwaarte van het onderwerp, Scurati schrijft geestig en filmisch.

Podium, € 24,99. Uit het Italiaans vertaald door Jan van der Haar

Sacha Bronwasser: Luister

Parijs is zo’n plek waar schrijvers hun personages dolgraag naartoe sturen. Sacha Bronwasser doet dat met Marie, die er in de jaren tachtig als au pair zat en er in 2021 terugkeert, als de Arc de Triomphe net is ingepakt door Christo en zijn vrouw Jeanne-Claude. Dit is een ideaal vakantieboek, mochten er ideale vakantieboeken bestaan. Vooral omdat Bronwasser schrijft alsof het gemakkelijk is, maar intussen heel secuur en zorgvuldig haar woorden kiest, en omdat haar roman razend spannend is. En natuurlijk ook omdat het verhaal zich dus afspeelt in Parijs.

Ambo Anthos, € 22,99

Ilja Leonard Pfeijffer: Alkibiades

Is dit dan de Nederlandse zomerhit van 2023? Deze loeidikke pil vol voetnoten, afgetopt met 200 pagina’s zeer gedetailleerde verantwoording. De pil die gaat over een briljante en omstreden Atheense politicus en strateeg die leefde in de 5de eeuw voor Christus en doorging voor de mooiste man van Griekenland? Het lijkt er wel op: van deze eerste historische roman van Ilja Leonard Pfeijffer, ‘helemaal klassiek met alles erop en eraan als een wervelende reis door de tijd’ zoals de schrijver in januari aankondigde, zijn inmiddels 60 duizend exemplaren verkocht. Συγχαρητήρια!

De Arbeiderspers, € 34,99

Frits van Oostrom: De Reynaert – Leven met een middeleeuws meesterwerk

Geen middeleeuwse roman kent een kwaadaardiger hoofdfiguur dan Van den vos Reynaerde, vindt emeritus hoogleraar Middelnederlandse taal- en letterkunde Frits van Oostrom. Hij volgt het rottige beestje al jaren en schreef er een veelomvattend boek over: de vos is ‘narcistisch, sadistisch en heeft de antisociale persoonlijkheidsstoornis van de psychopaat’. Een nog altijd herkenbaar type dus. In Van Oostroms boek is ook een nieuwe teksteditie van het beroemde dierenepos opgenomen.

Prometheus, € 35,-

Rebecca Makkai: Ik heb een paar vragen voor je

Is dit een als roman vermomde thriller of een als thriller vermomde roman? Het doet er niet toe. Wat ertoe doet, is dat Ik heb een paar vragen voor je van Rebecca Makkai een hogeschoolcompositie is, ‘het literaire equivalent van slow cooking’ volgens onze thrillerrecensent Rob van Scheers. In juni boog de Volkskrant Leesclub (inmiddels meer dan 10 duizend lezers) zich over dit boek.

Nieuw Amsterdam; € 24,99. Uit het Engels vertaald door Arjaan en Thijs van Nimwegen.

Eleanor Catton: Het Woud van Birnam

In 2013 won de Nieuw-Zeelandse Eleanor Catton de Booker Prize met haar dikke roman Al wat schittert. Nadat ze onder vuur was komen te liggen door haar kritiek op de Nieuw-Zeelandse regering (‘neoliberale, geldbeluste, zeer oppervlakkige figuren die niet om cultuur geven’) bleef het jaren stil. Maar dit voorjaar verscheen eindelijk Cattons nieuwe prachtroman Het Woud van Birnam, over twee milieuactivisten in een fraai, afgelegen Nieuw-Zeelands dorpje.

Ambo Anthos, € 26,99. Uit het Engels vertaald door Gerda Baardman.

Laura van Hasselt: Geld, geloof en goede vrienden. Piet van Eeghen en de metamorfose van Amsterdam 1816-1889

Dat Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde van een verfomfaaide provinciestad tot sieraad van het land is mede te danken aan de volstrekt onbekende Amsterdamse zakenman en filantroop Piet van Eeghen, initiatiefnemer en financier van onder meer het Vondelpark. Maar de meeslepende biografie die Laura van Hasselt over Van Eeghen schreef, gaat over veel meer: het boek illustreert de veranderende taakopvatting van de lokale en Rijksoverheid, de mores binnen de Amsterdamse bestuurselite en de mentaliteitsverandering die zich in de 19de eeuw voltrok.

Balans, € 27,50

Juan Benet: Je zult terugkeren naar Region

Oh, wat verheugde recensent Maarten Steenmeijer zich in ons Grote Verheugnummer van begin dit jaar op Je zult terugkeren naar Región, de Nederlandse vertaling van het eigenzinnige romandebuut uit 1967 van de Spaanse ingenieur en cultschrijver Juan Benet, die de leermeester was van de vorig jaar overleden Javier Marías. En toen het verscheen, viel het bepaald niet tegen, al blijft een beetje doorzettingsvermogen wel nodig: ‘In de romans van Benet kom je nooit ergens aan, je blijft altijd maar dwalen en verdwalen.’

Kievenaar, € 27,50. Uit het Spaans vertaald door M. Vanderzee.

Herman Vuijsje: Wij waren geen soldaat. Het leger was voor losers

Voor veel boomers zal Wij waren geen soldaat een feest van herkenning zijn, over hun eigen labbekakkerige protestgeneratie die te beroerd was om fatsoenlijk in dienst te gaan en het land te verdedigen; en de zoomers houden er mogelijk iets meer begrip aan over voor een leeftijdsgroep die ze graag lacherig weghonen (maar wacht maar tot jullie zelf zestig zijn). Socioloog en journalist Herman Vuijsje (1946) ontziet zichzelf allerminst in dit boek over de geloofsartikelen van zijn generatie, waarin hij zich oprecht en schuldbewust opstelt.

Walburg Pers, € 24,99

Maxim Februari: Doe zelf normaal

‘Ik wil dat iedereen dit boek leest’, zei jurist en filosoof Maxim Februari over Doe zelf normaal, en nu willen schrijvers dat wel vaker maar Februari zei het voor óns, de onnozelaars die elke dag opnieuw hun privacy te grabbel gooien en zich in het geheel niet bekommeren om enge ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, de democratie en de rechtsstaat. Februari doet dat wel en komt in slechts 142 pagina's met veel uiterst nuttige info. In de koffer ermee, al was het maar ter liefdevolle herinnering aan de vertrekkende ‘Doe eens normaal man? Doe lekker zélf normaal! Tjongejonge!’ Mark Rutte.

Prometheus, €22,50

Wat zijn de beste kinderboeken van 2023 tot nu toe, volgens onze recensent jeugdliteratuur Pjotr van Lenteren? 1. Marita de Sterck: Harde hand. Een zielige getraumatiseerde asielhond geportretteerd door de ogen van twee totaal verschillende bazen. (Querido, €17,99, 14+) 2. Thé Tjong-King: Taart voor iedereen Nieuw deel in de taartenreeks van de weergaloze schrijver die in augustus 90 wordt (Lannoo, €17,99) 3. Marc ter Horst: Rugzwemmen. Geslaagd boek over de klimaatcrisis met ruimte voor hoop en humor (Gottmer; € 17,99; 12+) 4. Erna Sassen: Neem nooit een beste vriend. Van kaft tot kaft gevuld met provocerende woorden over liefde en seks, in een tijd dat de eerste keer misschien wel ingewikkelder is dan ooit. (Leopold, € 17,99, 14+), 5. Yorick Goldewijk: Duizend en ik. Ontroerend verhaal over een ontluikende vriendschap, om in één ruk uit te lezen (Ploegsma, € 17,99. 13+).