George Orwell, Franz Kafka en Roberto Saviano

Sinds hij Gomorra schreef, zijn literair-journalistieke debuut over de Napolitaanse maffia, ontving Roberto Saviano (1979) zoveel bedreigingen dat hij gedwongen ondergedoken moet leven. Na de opvolger Zero Zero Zero over de internationale cocaïnehandel schreef hij een roman, die na twee jaar door Jan van der Haar is vertaald als De kinderen in de sleepnetten. 'Waar kinderen zijn heerst een gouden eeuw', een citaat van Novalis, doet ironisch aan als motto bij een verhaal over een gewelddadige groep schoolkinderen in Napels.