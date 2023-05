Genderneutrale kinderboeken schrijven blijkt helemaal niet zo moeilijk

Beeld Olivier Heiligers

Van alle genders en voorkeuren zijn géén gender en géén voorkeur het ingewikkeldst om uit te leggen. Dat blijkt wel uit de autobiografische jongerenroman Genderqueer (Davidsfonds Infodok; € 24,99; 14+) van de Californische cartoonist Maia Kobabe. De Amerikaanse versie verscheen in 2019 en wordt sindsdien ook in Nederland gekocht en gelezen. Nu is er eindelijk een vertaling gemaakt.

Het getekende levensverhaal was in eerste instantie bedoeld om aan eigen familie uit te leggen voor welke uitdagingen non-binaire en aseksuele mensen staan. Het verscheen bij een kleine stripuitgever en werd daarna al snel opgepikt door jongeren en schoolbibliotheken.

Vanwege de expliciete inhoud is Genderqueer een van die boeken waarvan een luidruchtige minderheid in Amerika vindt dat ze alleen in bruin papier van onder de toonbank verkocht mogen worden. Het project, dat begon met een kleine oplage van vijfhonderd voor liefhebbers, werd mede daardoor wereldwijd bekend.

Maia heeft een idyllische jeugd op een afgelegen boerderij met een grote zus en twee hippieouders. Thuis en op de Steinerschool is lang haar de norm. Maia is stiekem trots als een klasgenoot vraagt of die nieuwe nu een jongen of een meisje is. Maar als Maia probeert een antwoord te formuleren op die vraag, beginnen de problemen. En die zijn niet mals. Voor Maia vormen ongesteld worden, borsten krijgen en het verplichte uitstrijkje ronduit traumatische ervaringen. Die worden indringend in beeld gebracht.

Toch blijkt de taal de grootste hinderpaal. Hoe verwijs je naar iets dat niet bestaat of in elk geval flexibel is? Maia kiest voor de zogeheten Spivak-voornaamwoorden: ‘e’, ‘em’ en ‘eir’. Vertaler Lies Lavrijsen heeft die woorden, net als de titel, onvertaald gelaten, wat jammer is. Er is juist veel behoefte aan taalverrijking met enigszins natuurlijk voelende oplossingen.

Zoektocht

Genderneutrale kinderboeken helpen bij die zoektocht, al is het definitieve antwoord nog niet gevonden. In het optimistische Mijn schaduw is paars van Scott Stuart (Pelckmans; € 17; 5+), vertaald door Edward van de Vendel, blijkt ieder kind in plaats van een gender een eigen kleur schaduw te hebben. De ruimdenkende dichtbundel Ik denk dat ik ontvoerd ben (Querido; € 16,99; 7+) van Pim Lammers zoekt het in een gemoedelijk gedicht over een tante met een baard en een blauwe jurk die ‘hen’ genoemd wil worden – of zeg maar Ben.

Een interessant experiment is het prettig lichthartige voorleesboek Nout en ik in de Razende Ruimte (Leopold; € 15,99; 7+) van de in Zweden wonende debutant Fleur Doornberg-Puglisi. De verteller is een naamloze ‘ik’, die niet als jongen of meisje aangesproken wordt. In de kleurrijke, dynamische illustraties van Aron Dijkstra zien we een jong persoon met sluik, halflang haar; kan een meisje zijn, kan een jongen zijn, of iets ertussenin. Het doet er gewoon niet toe. Diverse versies van de illustraties zijn voor de zekerheid op kinderen getest.

Nout en de verteller wonen met hun twee moeders in één huis, nadat hun vaders uit beeld zijn geraakt. Nout beweert de onzichtbare poort naar de Razende Ruimte te kennen. Als de twee die, na lang oefenen op de trampoline en werken aan hun ruimtepakken, niet zo makkelijk blijken te kunnen vinden, volgt een zoektocht die de rest van het boek duurt. Al doende maken ze vrienden in de straat, zoals hond Kwispel en buurmannen Frans en Arush.

Elk hoofdstuk is een los voor te lezen avontuur in het dagelijks leven. De lezer hoeft zelfs niet door te hebben dat die een boek met een genderloze hoofdpersoon leest. Dat roept de vraag op wat dan het nut is van zo’n experiment. Maar kennelijk is wérkelijk inclusief schrijven bij nader inzien helemaal niet zo ingewikkeld als het lijkt.