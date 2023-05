Gelukkig worden met Aristoteles: deze twee boeken helpen je op weg

Buste van de Griekse filosoof Aristoteles uit het Museo Nazionale delle Terme in Rome. Beeld Getty

Nadenken over waarden, het moet weer. Schandalen met de toeslagen en de gaswinning, grensoverschrijdend gedrag en toenemende polarisatie. Ze laten de behoefte zien aan discussie over hoe we met elkaar omgaan. Maar hoe doen we dat, spreken over waarden zonder te vervallen in geruzie of vervelend moralisme?

Daarvoor loont het om terug te gaan naar het begin: de ethiek van Aristoteles. Zijn Ethica Nicomachea is opnieuw uitgebracht, in de eerdere vertaling van Charles Hupperts en Bartel Poortman, die een uitgebreide inleiding schreven en de nodige toelichting geven. Dat is handig, bij een moeilijke tekst die in tijd en vorm ver van ons af staat.

Het ‘juiste midden’ kiezen

Maar zijn denken is nog altijd mooi en interessant. Aristoteles is het vooral te doen om het goede leven, zijn ethiek staat in dienst van ons geluk. Onder meer door te leren hoe we in verschillende situaties het ‘juiste midden’ kunnen kiezen. Relevant is hoe Aristoteles ons persoonlijke geluk koppelt aan de staat: ethiek en politiek zijn voor hem onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Aristoteles stelt de vraag aan welke voorwaarden een samenleving moet voldoen om mensen in de gelegenheid te stellen hun eigen goed en geluk te realiseren. Het goede leven is ook altijd een sociaal leven. Dat kan alleen als iedereen deelneemt aan de politiek en we samen nadenken over onze waarden. Politiek lijkt voor hem niet een recht, maar een plicht – en een voorwaarde om zelf gelukkig te kunnen worden. Over hoe we dat geluk kunnen bereiken gaat de Ethica Nicomachea, die volgens de vertalers ‘veel tijd en geduld’ vraagt van de lezer.

Zelf aan de slag

Filosofisch worstelen met een taaie tekst van zo lang terug, dat valt niet altijd mee. Gelukkig krijgen we hulp van Ben Schomakers, die met de morele filosofie van Aristoteles volop zelf aan de slag is gegaan. In Verlangen opnieuw gaat deze bekroonde vertaler en commentator van Aristoteles op zoek naar wat de Ethica Nicomachea voor hem betekent. Een vaak persoonlijke en daardoor toegankelijke denkoefening over liefde en geluk, waarin hij tevens een goed inzicht biedt in het denken van Aristoteles en de actualiteit van zijn ethiek.

Ben Schomakers heeft een ‘ambigue liefde’ voor Aristoteles. Dat is prettig, omdat hij in dit kritische essay zijn filosofische voorbeeld zeker niet ontziet en de zwakheden in diens denken blootlegt. Dat geeft de geïnteresseerde lezer de nodige handvatten om ook eens met Aristoteles aan de slag te gaan. Op zoek naar het geluk – en naar de waarden die we delen.

Aristoteles: Ethica Nicomachea. Uit het Oudgrieks vertaald en ingeleid door Charles Hupperts en Bartel Poortman. Damon; 416 pagina’s; € 24,90.

Ben Schomakers: Verlangen opnieuw – Over Aristoteles, liefde en echtheid. Boom; 192 pagina’s; € 22,90.