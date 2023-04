Geke van der Wal schetst het leven van de lang verguisde bestuurder Guus Belinfante scherp én met empathie ★★★★☆

Guus Belinfante (rechts) krijgt de ambtsketen van de rector magnificus omgehangen door zijn voorganger aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, 1968. Beeld ANP

Lange tijd ontbrak zijn portret in de galerij van rectoren van de Universiteit van Amsterdam. Een gapend gat. Toch was Guus Belinfante (1911-2000), hoogleraar bestuursrecht aan wat toen nog de Gemeentelijke Universiteit heette (na 1971 werd het Universiteit van Amsterdam), er rector magnificus geweest, van 1968 tot 1971. Een beruchte rector in een onstuimige periode, waarin studenten in opstand kwamen tegen het gebrek aan democratie aan de universiteit en medebeslissingsrecht eisten. Belinfante werd bestempeld als prototype van de gehate regent. In 1971 vertrok hij met stille trom. Pas in 2015 kreeg hij eerherstel en kwam op de lege plek zijn portret te hangen.

Het was een gedenkwaardige dag, 16 mei 1969. Honderden studenten drongen het Maagdenhuis binnen, het administratieve centrum van de universiteit. Ze doorzochten de kantoren van bestuurders en haalden rapporten, noties en brieven uit lades, ook die van Belinfante, die ze triomfantelijk toonden als bewijs dat de machthebbers niet deugden. Ze noemden zich actiegroep ‘De Loze Kreet’, een geuzennaam. Belinfante had gezegd dat hij ‘medebeslissingsrecht voor alle geledingen op alle niveaus’ zonder precisering een loze kreet vond.

Vijf dagen duurde de bezetting. Eten en drinken werd aangevoerd via een luchtbrug. De sfeer werd allengs grimmiger. Het gebouw was omsingeld door politiebusjes en politie te paard. Ook andere jongeren roerden zich, er waren rellen. Op 17 mei sprak de rector de studenten vanuit een commandowagen toe, door een megafoon: ‘Attentie! Hier spreekt professor Belinfante. Zoals u bekend is, is een bezetting van het Maagdenhuis onaanvaardbaar. Ik verzoek u het gebouw te verlaten. Anders zult u de gevolgen zelf moeten dragen.’ Hoongelach was zijn deel.

Op 21 mei besloten de rector en burgemeester Ivo Samkalden het pand te ontruimen. Politiemensen sleepten de studenten hardhandig naar buiten. Belinfante bleef nog twee jaar rector, maar had als bestuurder elke greep verloren. In de jaren erna verzonk hij in een depressie en sloot hij zich op in zijn werkkamer.

Symbool van het vermolmde gezag

Geke van der Wal begint haar biografie van Guus Belinfante, In plaats van woede, in de proloog met de scène van de machteloos door de megafoon toeterende rector. Het is een symbolisch beeld: dat van de zichzelf redelijk vindende bestuurder, die begrip toont voor studenten maar niet geïntimideerd wenst te worden. Onhandig genoeg liep hij niet rustig bij de studenten naar binnen om met hen te praten, maar benadrukte hij de afstand door vanuit een commandowagen te toeteren. Ook later in het boek, als we in 1969 zijn beland, is het een indrukwekkende scène, die tegelijk medelijden en afkeer oproept.

Het lag helemaal niet voor de hand dat Belinfante het symbool van het vermolmde gezag, van de autoritaire, regenteske bestuurder zou worden. Hij wortelde niet in het academische milieu. Voor de Tweede Wereldoorlog werkte hij op het advocatenkantoor van zijn vader Eduard, na de oorlog als wetgevingsjurist bij Bijzondere Rechtspleging, dat strafzaken tegen oorlogsmisdadigers voorbereidde. Daarna was hij jarenlang raadsadviseur op het ministerie van Justitie. Pas in 1959 werd hij hoogleraar.

Hij was zeer geliefd bij de studenten, die vonden dat hij ondanks zijn dorre vak boeiend en begeesterd kon vertellen. Bij een groot publiek was hij populair door zijn optreden in De TV-rechtbank, een voorganger van De rijdende rechter. Star en burgerlijk was hij niet. Hij was een ruimdenkende PvdA’er, schreef poëzie en hield van kunst, zijn tweede vrouw was kunstschilder. Als vader van drie kinderen in de leeftijd van zijn studenten – Judith Belinfante, later directeur van het Joods Historisch Museum, Joost Belinfante, muzikant bij CCC.inc en Doe Maar, en Marc Belinfante, politiek verslaggever – kende hij de jongerencultuur. Hij was een voorstander van inspraak door studenten en sprak daar met hen over.

Oorlogstrauma

Hoe kon deze aimabele, redelijke figuur nu zo verkrampt reageren op studentenprotesten? Van der Wal analyseert zijn karakter en de tijd waarin hij leefde en werkte, scherp én met mededogen en empathie. Ze maakt duidelijk dat zijn reactie voortkwam uit zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog, zeg maar gerust een oorlogstrauma. Belinfante, opgegroeid in een gegoed en liefdevol Portugees-Joods gezin, moest met zijn vrouw onderduiken; hun baby werd ondergebracht bij een pleegmoeder. Belinfantes beide ouders werden gedeporteerd naar Auschwitz en vermoord. Lang had zijn vader niet willen geloven dat een vooraanstaande burger weggevoerd zou worden, de succesvolle zoon had hen niet kunnen redden.

Na de oorlog raakte Belinfantes huwelijk in de versukkeling. Hij kreeg een minnares en zijn vrouw pleegde zelfmoord. Hij raakte verteerd door schuldgevoel, kon niet spreken over het verleden en sloot zich op in zijn werk.

Het waren de dreiging met geweld door de studenten, de intimidatie en het fanatisme die bij Belinfante de stoppen lieten doorslaan. Ze deden hem aan die andere bezetting denken, aan de nazi’s, aan Gestapo-methoden en de Grüne Polizei. Bemiddelen deed hij dit keer niet, dat herinnerde hem aan het fatale handelen van de Joodse Raad, die met het argument ‘om erger te voorkomen’ hadden meegeholpen aan de deportaties. Hij raakte doorgedraaid en verloor de sympathie van collega’s. ‘De confrontatie met de studenten had iets bij hem losgewoeld dat een kwarteeuw diep begraven had gelegen’, schrijft Van der Wal. Haar van begin tot eind boeiende boek laat zien dat iemand met een oorlogstrauma levenslang heeft.

Geke van der Wal: In plaats van woede – Het leven van Guus Belinfante. Atlas Contact; 320 pagina’s; € 27,99.