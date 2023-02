Gabrielle Zevins ‘Morgen en morgen en morgen’ steekt met kop en schouders boven de meeste #BookTok-boeken uit

Charlotte Remarque. Beeld Elisa Maenhout

Sam en Sadie ontmoeten elkaar in een kinderziekenhuis in 1987. Ze hebben niets gemeen behalve hun scherpe geesten en voorliefde voor videospelletjes. Jaren later, wanneer ze net volwassen zijn, komen ze elkaar opnieuw tegen en hun breinen blijken nog steeds perfect samen te werken. Met behulp van hun trouwe vriend Marx worden ze razend succesvolle gameontwikkelaars. Ze worden ouder, het leven brengt liefde en leed, maar de drang om iets moois te maken blijft.

Morgen en morgen en morgen van Gabrielle Zevin is een boek over gamen en toch hoef je geen voorliefde voor videospelletjes te hebben om het goed te vinden. Sterker nog, het is zo’n geslaagde ode aan de schoonheid en creativiteit van die kunstvorm dat ik bijna zin kreeg om alsnog gamer te worden. Dit boek laat spel niet zien als vermaak of verslaving, maar als mogelijkheid om uit je eigen leven te stappen, iets groters te worden, om via het speelveld de geest van een schepper te verkennen, en om eindeloos opnieuw te kunnen beginnen. Een mensenleven is eindig, maar in een videospel is er altijd nog een morgen, en nog een morgen, en nog een.

Bovenal gaat deze roman over het creatieve proces – het eerste vonkje inspiratie, de obsessie en de slapeloze nachten die eruit voortkomen, en de partner die het beste en het slechtste in je naar boven haalt. Tegen het einde zwelt de dramatiek iets aan en balanceert het plot vervaarlijk boven de ongeloofwaardige traumaporno-afgrond van Yanagihara’s Een klein leven, maar het is gelukkig te licht en heeft te veel humor om er daadwerkelijk in te storten.

Zevin debuteerde in 2005 met het eveneens vrij briljante Ergens, een jeugdroman over het hiernamaals die ik als prepuber met veel plezier las. Zevin neemt haar jonge lezers serieus, door volledig in het hoofd van jonge hoofdpersonages te kruipen in plaats van zware materie te ‘verjongen’. Morgen en morgen en morgen zweeft tussen youngadult- en volwassenfictie in en is daardoor begrijpelijkerwijs populair op #BookTok. Het blijft daar voor beginnende lezers altijd zoeken naar pareltjes tussen de weinig inspirerende kinderboeken (die geschreven lijken om viral te gaan) en broeierige pulp voor eenzame vrouwen. Deze roman, prettig genderloos en daarom ook zeer geschikt voor jongens, steekt daar met kop en schouders bovenuit: speels, sprankelend en met veel liefdevolle aandacht in elkaar gezet.