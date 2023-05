Frituurvet is het enige van waarde in het geestige debuut van Claire Baglin

De naam wordt niet eenmaal genoemd, maar al na een paar bladzijden is duidelijk dat Werken voor de kost een roman is die glanst van het vet van de McDonald’s. In het Frans is de titel En salle, een van de ruimtes waar de onderbetaalde en overuren draaiende jonge medewerkers worden ingezet. Er is maar één devies: productie draaien. Alleen elementaire taal wordt er gesproken, die van de gezagsverhoudingen. Jij doet dit, jij doet dat. De frituurolie is het enige van waarde op deze plek, het goud dat honderdmaal wordt gekoesterd door steeds nieuwe porties friet.

Dit gegeven zou tot een troosteloos verhaal kunnen leiden, maar in handen van debutant Claire Baglin krijgt het iets vitaals en bij vlagen zelfs ronduit humoristisch. Met vaste hand beschrijft ze een gezin waarvoor de McDonald’s een feest is van zout en vet, de bevrijding van alle leed. De dochter komt er uiteindelijk te werken en ziet de treurige achterkant van de glanzende schijn. Welbeschouwd beschrijft Baglin het decor waartegen het debat over de pensioenen in Frankrijk op dit moment wordt gevoerd. Is dit het werk dat mensen willen, moeten verrichten? Is dit de wereld die we hebben ingericht? Geestig geschreven en geestig vertaald.

Claire Baglin: Werken voor de kost. Uit het Frans vertaald door Joris Vermeulen. Uitgeverij Pluim; 160 pagina’s; € 22,99.