Frank Westerman vertegenwoordigt literair genre waarin Nederland uitblinkt - Italië is er dol op

Nooit zal het woord Emmen vaker op zijn Italiaans zijn uitgesproken dan afgelopen week: Èèmmèèn. Want op het moment dat u deze krant ontvangt, is de in Èèmmèèn geboren Frank Westerman te gast op een boekenbeurs in Milaan, nadat hij afgelopen woensdag en donderdag al werd bejubeld in Padua en er maandag in Trieste een volledige lezing aan hem werd gewijd.



Waarom? 'Omdat Westerman een literair genre vertegenwoordigt waarin Nederland uitblinkt en dat in Italië juist ontbreekt', zegt Cristina Gerosa, directrice van de Milanese uitgeverij Iperborea, die zich specialiseert in Nederlandse literatuur. 'Het is het kosmopolitische dat in jullie dna zit verankerd en dat resulteert in boeken die je andere delen van wereld laten zien. Denk aan Multatuli, maar ook aan David van Reybrouck en Geert Mak. Het is een literatuur die naar de ander kijkt, die reist en ontdekt. Dat kennen wij niet zo in Italië.'