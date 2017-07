Francine Oomen: 'Ik wist niets over de overgang'

Schrijfster 'Hoe overleef ik'-serie maakte boek over hormonenhussel

artikelHet begon met breinblubber. In de winkel was ze haar geld vergeten of haar pincode. Of de weg terug. Haar creditcard vond ze na uren zoeken terug in de wasmachine, haar telefoon in de diepvries. Op straat zeiden mensen haar vriendelijk gedag terwijl ze zich vertwijfeld afvroeg wie dat ook alweer waren. Ze kon zich steeds moeilijker concentreren: het hoofdstuk waar ze normaal een uur over deed, kostte haar nu een week en dan was het nog niet goed. 'Ik kon de menukaart niet eens meer lezen, laat staan coherente zinnen schrijven.'