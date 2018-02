Fout in de oorlog: het voelt bijna gezellig vertrouwd

Dus Lucebert was fout in de oorlog. 'Totaal bevlogen geraakt door het nationaal-socialisme', zoals zijn biograaf Wim Hazeu donderdag in een interview met Onno Blom zei. Sieg Heil und Heil Hitler!, zette de keizer der Vijftigers begin jaren veertig onder de brieven die hij vanuit Duitsland naar vriendin Tiny Koppijn in Nederland stuurde.



Voor Hazeu was dichter en beeldend kunstenaar Lucebert een jeugdheld; het schrijven van diens biografie beschouwde hij als de opdracht van zijn leven. Toen hij in 2007 een stapel brieven in handen kreeg waaruit bleek dat Lucebert er als 19-jarige met gestrekte arm inging, kwam dat dan ook hard aan: 'Ik ben opgestaan van achter de tafel, naar buiten gelopen en heb staan kotsen in de tuin.