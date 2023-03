Forever 80’s schetst de jaren tachtig in ­typerende reclames

Beeld Nieuw Amsterdam

Melk… de witte motor. Petje Pitamientje (dat blonde knulletje) die de pindakaas van Calvé aanprijst. Het ‘Zwitserlevengevoel’, Mien Dobbelsteen, ‘u moet de groenten van Hak hebben’ en een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Kortom, daar zijn ze, de jaren tachtig, inclusief ‘Giroblauw past bij jou’.

Net als in hun boek uit 2020 over de jaren zeventig gebruiken Roelof Bouwman en Minke de Vogel advertenties om het decennium te portretteren. De reclames fungeren als spiegel, is de theorie, in dit geval van een tijdvak waarin, aldus de auteurs, op veel terreinen een keerpunt werd bereikt. Sterker nog, ‘toen werden we wie we zijn’.

Bouwman en De Vogel lichten tal van veranderingen toe, maar het zijn de advertenties die het doen; die voeren 45-plussers terug naar andere, bekende tijden, met de eerste computers en geldautomaten, de doorbraak van de videorecorder en futuroloog (en ‘thuisbankier’) Chriet Titulaer die de postgiro aanprijst.

De aangename nostalgie die Forever 80’s op veel plekken opwekt, krijgt zo nu en dan een flinke opdoffer: een reclame bijvoorbeeld die oproept om veilig te vrijen. ‘Stop Aids. Gebruik een condoom.’ Voorbij was de seksuele revolutie, weg warm gevoel. Ook in de jaren tachtig was niet alles beter.