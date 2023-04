Fons Plukker, kersvers lid van de Volkskrant Boekenraad: ‘In De Zanzibardriehoek zuigt Martin Bossenbroek je de geschiedenis in’

Fons Plukker uit Boekhandel Maximus Rotterdam Beeld Annabel Miedema

U bent een nieuw lid van onze Boekenraad, hoelang zit u in het boekenvak?

‘Sinds mijn 19de, ik ben nu 62 jaar. Mijn ouders hadden een zaak in Nijmegen in technische apparaten, tv’s en radio’s. Het idee was dat ik die zaak zou overnemen, maar mijn interesse lag daar niet. Tijdens een stage voor de detailhandelschool, bij een speelgoedwinkel in Amersfoort, kreeg ik de vraag of ik daar een kinderboekenafdeling wilde opzetten. Dat vond ik geweldig, en zo ben ik het boekenvak ingerold.

‘Vijftien jaar lang heb ik een eigen boekwinkel in Weesp gehad. Maar tijdens de recessie moest ik die in 2014 sluiten. Daarna ben ik gaan zwerven van boekhandel naar boekhandel in verschillende steden. Nu werk ik sinds vijf jaar bij boekhandel Maximus, een geweldige zaak. Hier hoop ik te blijven tot mijn pensioen.’

Wat kenmerkt boekhandel Maximus?

‘Hillegersberg is een wijk in Rotterdam waar mensen betrokken zijn, veel lezen en ook de financiële middelen hebben om boeken te kopen. Er komen ouderen, maar er zijn ook scholen in de buurt.’

Wat viel jullie deze week op?

‘Voorgaande jaren waren de Boekenweekgeschenken vaak op tijdens de Boekenweek zelf, nu hadden we er nog tweehonderd over, dus die delen we nog steeds uit. Van veel klanten horen we dat de Boekenweek helemaal langs ze heen is gegaan.’

Er zijn 40 duizend minder boeken verkocht dan in de Boekenweek van vorig jaar. Hoe kan dat?

‘Daar moeten wij als boekenvak en CPNB goed over nadenken. Ik denk dat de Boekenweek eerder aangekondigd kan worden in kranten en op de radio, niet slechts een paar dagen van tevoren. Het is ook nog maar één week, vroeger was het tien dagen, dat kan meespelen. Daarnaast denk ik dat het geschenk van Lize Spit vooral jongeren aansprak. En het gratis NS-kaartje bracht ook reuring. Dat missen we.’

Wat is uw boekentip van de week?

‘De Zanzibardriehoek. Martin Bossenbroek is een van de beste geschiedenisschrijvers van Nederland. In dit boek beschrijft hij het einde van de slavernij. Het zuigt je de geschiedenis in. Het is non-fictie, maar prachtig literair geschreven.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Maximus in Rotterdam :

1. Jaap Robben: Schemerleven; De Geus

2. Alex Boogers: Wij zijn van diamant; Overamstel

3. Gijs Wilbrink: De beesten; Thomas Rap

4. Ian McEwan: Lessen; Harmonie

5. Nino Haratischwili: Het schaarse licht; Meridiaan

6. Arjen van Veelen: Rotterdam; De Correspondent

7. Ewa Maria Wagner: Hotel Goldberg; Meulenhoff

8. Mohamed Mbougar Sarr: De diepst verborgen herinnering van de mens; Atlas Contact

9. Sacha Bronwasser: Luister; Ambo Anthos

10. Niccolò Ammaniti: Het intieme leven; Lebowski