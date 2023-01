Filosoof Aboe Nasr al-Farabi noemde alle geloof bedrog en schreef daar een uniek werk over ★★★★☆

Aboe Nasr al-Farabi Beeld Getty

Toen islamitische strijders rond 650, kort na de dood van Mohammed, Syrië onder de voet liepen, werden ze plotseling de nieuwe heersers over een aantal grote steden die vanouds bestuurd werden door een Grieks-sprekende, christelijke elite, die vertrouwd was met de klassieke Griekse cultuur. Dat laatste zei de Arabieren niets en de eerste kaliefen trokken zich daar ook niets van aan. Maar met de komst van een nieuwe dynastie, die der Abbasieden, zo rond 750, ontstond er in hogere kring ineens wél belangstelling voor deze kennis.

De Abbasieden beschouwden zichzelf namelijk als de opvolgers van het Perzische Rijk (dat ook door de islam omver was geworpen) en geloofden dat de Griekse wetenschap eigenlijk Perzische wetenschap was die door de Grieken was ‘gestolen’. Een omvangrijk vertaalproject moest deze kennis weer beschikbaar maken – maar dan wel vertaald in het Arabisch. Kalief Al-Mansoer (754-775) gaf het startschot; zijn opvolgers zetten het project voort. Zo konden generaties islamitische geleerden kennismaken met Griekse wetenschappelijke geschriften. En die vertalingen, plus hun commentaren en veel nieuwe Arabische werken, vonden in latere eeuwen hun weg naar christelijk Europa.

‘De tweede Aristoteles’

Onder de geleerden waren er die geen boodschap hadden aan de heersende religie, de islam. De voornaamste was Aboe Nasr al-Farabi (gestorven in 950), die werkzaam was in de hoofdstad Bagdad en daar geëerd werd als ‘de tweede Aristoteles’, vooral vanwege zijn boek over hoe een stad bestuurd moest worden: Al-madina al-fadila (De deugdzame stad). Het boek, nu voor het eerst in het Nederlands vertaald door Michiel Leezenberg, die het tevens inleidt, is een alomvattend werk dat begint met een beschrijving van de kosmos, dan van de aarde, de mens en zo verder. Mohammed, de Koran en de islam worden geen enkele keer genoemd.

Wanneer Al-Farabi over de stad te spreken komt, concludeert hij dat de mens altijd naar geluk streeft en dat een gelukkige stad alleen mogelijk is wanneer de inwoners op de hoogte zijn van de wetenschap. Geleerden bezitten deze kennis in zuivere vorm; de rest moet het doen met ‘analogie en gelijkenis’. Met dat laatste bedoelt hij religieuze openbaringen, die het volk vertellen hoe te leven. De concrete vorm van een openbaring is afhankelijk van de aard van een volk. Al-Farabi: ‘En zo is het mogelijk dat er meerdere deugdzame volkeren en deugdzame steden bestaan die verschillen in hun religie, hoewel ze allemaal naar een en hetzelfde geluk en naar dezelfde doelstellingen streven.’

Felle tirade

Een opmerkelijke conclusie. Hier staat dat als het gaat om goed besturen, het geloof, élk geloof, minder waard is dan de wetenschap. En daarmee was Al-Farabi nog niet klaar. Bewijzen openbaringen dat er een God bestaat? Welnee. In een felle tirade maakt hij korte metten met elke vorm van geloof:

‘Wat betreft de vroomheid, en de bewering dat er een godheid is die de wereld bestiert en dat er spirituele wezens zijn (…) en het bidden, het loven en het offeren (…) en het geloof dat de mens na zijn dood zal worden bestraft met verschrikkelijke kwaden (…) dat zijn allemaal slechts soorten listen en bedrog van één groep mensen jegens een andere. Dat zijn namelijk de listen en het bedrog van degenen die zulke goederen niet kunnen veroveren door strijd en verovering met hun lichaam en hun wapens.’

Dit alles maakt De deugdzame stad tot een uniek werk. Er waren andere Arabische filosofen die het bestaan van God betwijfelden en dat soms ook durfden te uiten, zoals Ibn al-Rawandi (gestorven 911) en de medicus Al-Razi (gestorven 925). Maar niemand was zo uitgesproken als Al-Farabi.

Na zijn dood vonden zijn opvattingen ‘ondergronds’ hun weg. De medicus Ibn Sina (in het Westen bekend als Avicenna, gestorven 1037), de joodse filosoof Mozes Maimonides (1138-1204) en de filosoof Ibn Rushd (Averroës, gestorven 1198) bewonderden zijn werk, maar durfden de radicaalste passages niet te citeren. Het idee dat elk volk het fundamentele recht heeft om op eigen wijze zijn geluk na te streven, duikt pas weer op in het werk van Hugo de Groot. De eerste die het opnieuw aandurfde om alle geloof bedrog te noemen en geestelijk leiders als bedriegers af te schilderen, was de ‘goddeloze’ Baruch de Spinoza, een bewonderaar van Maimonides. Daarmee barstte de bom. Spinoza werd de grondlegger van de radicale Verlichting. Maar stiekem hoort die eretitel te gaan naar Aboe Nasr al-Farabi.

Aboe Nasr al-Farabi: De deugdzame stad. Uit het Arabisch vertaald en ingeleid door Michiel Leezenberg. Boom; 244 pagina’s; € 24,90.

