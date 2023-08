Filosofen Andreas Kinneging en Ad Verbrugge overtuigen niet in hun nieuwe boeken ★★☆☆☆

Beeld Avalon Nuovo

In 2006 kreeg de Leidse rechtsfilosoof Andreas Kinneging de Socrates Wisselbeker voor Geografie van goed en kwaad. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste en meest actuele Nederlandstalige filosofische boek. Wat het eerste criterium betreft, onderschreef ik deze onderscheiding graag volmondig: Kinneging heeft een grote kennis van de wijsbegeerte die hij enthousiast en op heldere wijze met zijn lezers deelt. Maar ik vond zijn tekst niet actueel. Ik aarzelde toen al niet om zijn denken reactionair te noemen. Hij bepleitte openlijk om terug te keren tot een verleden dat wij, als het al bestaan heeft in de vorm die hij beschrijft, volgens mij lang geleden met recht achter ons hebben gelaten.

Kinnegings nieuwe boek Hercules op de tweesprong maakt het mij mogelijk om op mijn oordeel van zo’n vijftien jaar geleden terug te blikken, want bijna de helft van de 28 hoofdstukken zijn hernomen en herschreven teksten uit Geografie van goed en kwaad. Ook 11 van de andere hoofdstukken zijn eerder verschenen.

Mijn oordeel is niet veranderd. Ook een van de nieuwe hoofdstukken over Rousseau en de Romantiek is van hoge, wijsgerige kwaliteit. En het nieuwe hoofdstuk over ‘huwelijk en gezin’ is precies zo reactionair als men van Kinneging mocht verwachten. Hij gebruikt het begrip nog niet, maar de positie van de gehuwde vrouw die hij enthousiast beschrijft, past precies in de tradwife-ideologie die door extreem-rechts wordt gepropageerd. Die drukt fraai uit wat Kinneging beoogt: de weg naar een nieuwe toekomst is, zoals hij het in de inleiding formuleert, ‘de weg terug’.

‘De Traditie’

Toch zou ik aan mijn positieve oordeel over de filosofische kwaliteit van Kinnegings betoog tegenwoordig een aantal kritiekpunten willen toevoegen. Kinneging contrasteert ‘de Traditie’, een stroming waarin de klassieke Griekse filosofie en het christelijk denken historisch samengaan en die hij vooral via Plato en Augustinus presenteert, als de absolute tegenpool van het moderne denken van Verlichting en Romantiek dat hij via Hobbes en Rousseau bespreekt.

Centraal in de Traditie staat de hiërarchie. In de natuurlijke orde heerst God over de mens, heersen de ‘besten’ in de maatschappij over de grote meerderheid die gehoorzaam moet volgen en dient in de individuele mens de ziel over het lichaam en de andere vermogens te heersen. Als iedereen dit aanvaardt en zijn plaats weet, bereiken wij maatschappelijke harmonie. Hobbes en Rousseau doorbraken deze ideale maatschappelijke ordening door van de gelijkheid van alle mensen uit te gaan. Dat leidt inderdaad tot grote en zelfs revolutionaire maatschappelijke spanningen, die Kinneging fel veroordeelt.

Dat doet hij op gedegen wijze, maar hij maakt nergens duidelijk waarom Hobbes en Rousseau met hun afscheid van de Traditie zo veel weerklank vonden. Waarom werd de harmonieuze wereld van de Traditie, die Kinneging zo verleidelijk schetst, verruild voor de moderne visie op staat en maatschappij? Was de Traditie misschien niet deels doodgelopen, was de breuk ermee niet noodzakelijk?

Hypocriet

Kinneging stelt deze vragen niet, omdat hij zich tot de uitleg van teksten beperkt en nergens onderzoekt hoe mensen ermee omgingen. Waarom namen ze afscheid van de eeuwige ideeën van het ware, goede en schone, die hij zo pakkend beschrijft? En hoe hypocriet waren de machthebbers en aristocraten die de traditionele deugden vaak met de mond beleden, maar in de praktijk, zoals Machiavelli in De vorst beschreef, steeds meer aan hun laars lapten?

In een op het heden gericht hoofdstuk betoogt Kinneging dat de democratie altijd getemperd moet worden door de aristocratie. De heersende klasse – Kinneging spreekt ook over kaste – zou rijk en onafhankelijk moeten zijn om de deugden van een heerser te kunnen uitoefenen. ‘De gewone man’ hoeft deze deugden niet te verwerven, ‘het voornaamste is dat hij een gezagsgetrouwe en gehoorzame onderdaan is’.

Een mogelijke tegenwerping dat hij het toch uitvoerig heeft over de mens, die ‘geneigd zou zijn tot alle kwaad’, gaat niet op. Want wanneer Kinneging inderdaad ‘het ego en de begeertes’ van de mens beschrijft, wordt hij nergens concreet. Om een voorbeeld te noemen: de theologie van Augustinus, de grote christelijke held van Kinneging, heeft zich in de Middeleeuwen uitgekristalliseerd in de brandstapels en kettervervolgingen van de Inquisitie. Augustinus riep de Romeinse keizer al op om de donatisten, medechristenen wier ideeën hij afwees, te vervolgen en gewelddadig te bekeren. Nergens onderkent Kinneging dat Hobbes en Locke als vroege denkers van de Verlichting hun tijdgenoten een theoretische uitweg boden uit de vreselijke vervolgingen en godsdienstoorlogen die Europa eeuwenlang teisterden als uitwerkingen van de goddelijke dogma’s uit de Traditie.

De jaren zestig

Ad Verbrugge, een andere, niet zozeer reactionaire als wel conservatieve filosoof van klasse van wie onlangs De gezagscrisis verscheen, zou bovenstaande kritiek op de positie van Kinneging waarschijnlijk omschrijven als ‘het missen van de historische dimensie’. Er zijn tijdperken waarin de Traditie, die ook Verbrugge dierbaar is, niet simpel hernomen kan worden. Er vinden dan grote historische omwentelingen plaats die Verbrugge probeert te begrijpen om er een zo goed mogelijk bij de Traditie aansluitend antwoord op te vinden.

De omwentelingen van Verlichting en Romantiek horen hier ongetwijfeld bij, maar Verbrugge kijkt vooral op een verrassende manier naar de decennia die met ‘de jaren zestig’ in de vorige eeuw begonnen. Het uitgebreide hoofdstuk dat hij hieraan wijdt, was voor mij als babyboomer een feest der herkenning, al ben ik het niet met al zijn – volgens mij soms te negatieve – oordelen eens.

In dat beslissende decennium zien we hoe de algehele gezagscrisis die Verbrugge bespreekt, vorm krijgt. Toen is ‘de elementaire gemeenschapszin’ die ons land nog in de jaren vijftig kenmerkte, verloren gegaan. Hoe scherp en herkenbaar bepaalde observaties van Verbrugge ook zijn, het grote schema waarin hij ze presenteert is net als bij Kinneging niet overtuigend.

Het kostbare ‘weefsel van de zuilensamenleving’, waarop hij nostalgisch terugblikt, was bijvoorbeeld in mijn eigen herinnering voor veel vrouwen allesbehalve een warme gemeenschap. Mijn moeder en veel van haar generatiegenoten voelden zich, zeker toen ze na de jaren zestig durfden terugblikken, buitengesloten. Misschien is bij Verbrugge het idee van een noodzakelijk ‘gemeenschappelijk goed’, net als dat van de Traditie bij Kinneging, eerder een obstakel dan een hulp om onze huidige maatschappelijke problematiek onder ogen te zien.

Andreas Kinneging: Hercules op de tweesprong. ★★☆☆☆ Prometheus; 570 pagina’s; € 40.

Ad Verbrugge: De gezagscrisis – Filosofisch essay over een wankele orde. ★★☆☆☆ Boom; 343 pagina’s; € 24,90.