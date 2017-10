Extreemrechtse uitgeverij van Vlaams Belang mag van rechter naar Boekenbeurs Antwerpen

Volgens de rechter schendt de Boekenbeurs de antidiscriminatiewet

De officiële reden voor de uitsluiting van uitgeverij Egmont is dat zij geen lid is van de beroepsorganisatie van Vlaamse uitgevers. Die ziet Egmont niet als een uitgeverij, maar als een politiek instrument. Uitgeverij en partij delen hetzelfde adres en dezelfde bestuurders. De Boekenbeurs zegt alleen uitgevers toe te laten die door de beroepsorganisatie zijn erkend. Volgens de rechter schendt de Boekenbeurs daarmee de antidiscriminatiewet en wordt Egmont 'ongelijk behandeld omwille van een politieke overtuiging'. De boekenmarkt moet de politieke uitgeverij toelaten op straffe van een dwangsom van 500 duizend euro per editie. 'Een overwinning voor de vrije meningsuiting', zei Dewinter in de Vlaamse media.



De organisator van de Boekenbeurs noemt de rechterlijke uitspraak absurd en gaat in beroep, maar zegt Egmont op de beurs van dit jaar, die eind deze maand begint, te zullen toelaten. Daarmee komt de normalisering van het Vlaams Belang, die door het cordon sanitaire altijd een uitzonderingspositie in de Vlaamse politiek is toegekend, weer een stap dichterbij.