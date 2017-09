Exodus zet door: nóg 30 kinderboekenauteurs en illustratoren weg bij WPG

Vandaag ondertekenden in totaal 61 schrijvers en illustratoren een brief aan Dieneke Kuijpers en Patrick Swart van WPG Uitgevers. Nadat de brief was opgesteld, kwam er nog een schrijver bij.



In de korte brief dringen de schrijvers en illustratoren aan op een hernieuwd gesprek van WPG met Singel Uitgeverijen, met als uitkomst de verkoop van Querido Kinderboeken aan die uitgeverij. Verder schrijven ze dat 'ze, indien dat nog altijd geen optie voor WPG is, in de toekomst geen nieuwe manuscripten of illustraties meer zullen aanbieden aan Querido Kind-Onder-WPG.' Tot slot zeggen de auteurs dat ze ervan uitgaan dat er 'binnenkort contact kan zijn over het afhandelen van nog lopende boeken en/of overdracht van de rechten van de backlisttitels.'