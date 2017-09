Exodus bij Querido Kinderboeken: dertig schrijvers vertrekken uit solidariteit met opgestapte redacteuren

De band tussen redacteuren en schrijvers is groot Kinderboekenschrijver Edward van de Vendel

Afgelopen vrijdag stuurde een twaalftal schrijvers een brief naar WPG waarin stond dat ze vernomen hadden dat er onrust was bij de redactie van Querido Kinderen, en dat ze de redacteuren zouden volgen als die zouden vertrekken. 'We doen dit uit solidariteit', zegt kinderboekenschrijver Edward van de Vendel (Oliver, Stem op de okapi), die 'per ongeluk' zegt te zijn gebombardeerd tot woordvoerder van de vertrokken schrijvers.



'De band tussen redacteuren en schrijvers is groot. Met het WPG-concern is die band veel afstandelijker. Dat blijkt ook uit het feit dat WPG ons bij die discussie over de verhuizing nooit om onze mening heeft gevraagd.' In de dagen erna groeide het aantal 'solidaire' schrijvers uit tot dertig, meer dan de helft van het totale aantal aan Querido verbonden kinderboekenschrijvers.