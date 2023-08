Eva Meijer moet als dichter haar draai nog vinden ★★☆☆☆

Eva Meijer Beeld Sebastian Steveniers

Uit alles komt alles voort. Uit woorden andere woorden. Uit sneeuw andere sneeuw. Uit vragen andere vragen. Met die gedachte begint Het witste woord, het poëziedebuut van Eva Meijer, de filosoofkunstenaar of kunstenaarfilosoof die een aantal even belangwekkende als plezierige boeken over talen, politiek, depressie, dieren en mensen heeft geschreven. De gedachte uit haar debuutvers is evenzeer van toepassing op de buitengewoon vlijtige Meijer. Uit romans komen romans voort (inmiddels een stuk of zeven), uit filosofie filosofie (toch al gauw vijf boeken). Maar komt er ook poëzie uit voort?

Er komen in ieder geval veel woorden uit Meijers woorden voort. Maar in het talig universum van de poëzie mag je toch meer verwachten dan dat het woord sneeuw uit het woord sneeuw voortkomt. Zeker als je beseft welk gewicht Meijer aan woorden toekent. Ook in het tweede gedicht uit deze bundel laat ze het een uit het ander ontstaan. ‘Ooit raakte ik mijn stem kwijt’, schrijft Meijer in ‘De wind’. ‘Met elk woord gooi je een stukje ziel de wereld in en de wereld vangt dat op en verstopt die stukjes ergens, zoals de gaai de eikels, vergeet net als de gaai soms waar hij ze verstopt heeft en daar groeien nieuwe zielen uit.’

Zielen komen klaarblijkelijk uit zielen voort; en uit woorden – wie spreekt doet dat beter zorgvuldig. Met iedere letter geef je jezelf bloot. De thematiek die in haar prozawerken centraal staat bepaalt ook de inhoud van Het witste woord. Want voorgaande woorden worden gevolgd door: ‘Ik vond alleen stukjes ziel van dode dieren. Zij gaan niet naar de onderwereld.’

Het is duidelijk dat achter de gedichten in Het witste woord een prozaschrijver schuilgaat. En dat leidt niet altijd tot een even grote poëtische spanning. De gedichten krijgen er eerder het karakter van vertelsels van, met hier en daar een schitterende ingeving, maar minstens zo vaak lekt het potentieel weg.

De blik van een dier

Soms neigen Meijers gedichten dan weer naar aforismen. Neem ‘Misschien’, dat zo ontleend zou kunnen zijn aan een dagboek van Elias Canetti, de schrijver die als geen ander heeft nagedacht over de dierenblik. ‘Misschien bestaan we alleen echt in de ogen van dieren.’ Ook de laatste regels van het derde gedicht uit de reeks ‘Gevoel is ook natuur’ heeft iets aforistisch, zij het minder overtuigend dan die over de dierenogen: ‘Het zijn allemaal oefeningen: het roeien, het wandelen, het zwemmen, het schrijven, het houden van.’

Soms zijn haar regels flauw, hoe ironisch ze ook bedoeld mogen zijn: ‘Ik ken eigenlijk alleen maar verhalen die slecht aflopen. Terwijl ik toch zelf schrijver ben.’ En soms neigen ze naar het cliché: ‘Sterren prikken gaten in het donker’, of ‘Je lippen zijn zo zacht.’ Zelfs als je die zachtheid vergelijkt met die van ogen, zoals Meijer doet, is dat eigenlijk te weinig om poëzie van te maken.

Zacht is sowieso een term die regelmatig te binnen schiet bij het lezen van deze bundel (het is ook een woord dat Meijer zelf graag lijkt te gebruiken). ‘De zon kust me altijd overal tegelijk, kleine tintelkusjes. We hebben de hele wereld, zo’n soort gevoel, jubelend, alsof ik bijzonder ben maar zo doet de zon tegen iedereen.’ Een zon die kusjes geeft – het is een beeld dat je eerder in een zacht, kinderlijk fluisterversje verwacht dan in een gedicht.

Op zoek naar beschutting

Menig gedicht in Het witste woord gaat over schuilplaatsen, plekken waar je jezelf kunt opkrullen om te rusten. Een hondenmand bijvoorbeeld. Of een nest. Of gewoon een ‘plekje’ zoals in het gelijknamige gedicht. ‘Ik beitel een plekje uit’, lezen we daar, ‘Voor eitjes leggen, speeksel delen, dat soort dingen.’ Terecht constateert de dichter dat woorden bekleed zijn met gevoel. Of dat nu hondenmand, koffer of kartonnen doos betreft. Of plekje dus – al is het maar de vraag met wat voor gevoelens dat woord behangen is. Het lijkt alsof iemand in Het witste woord op zoek is naar beschutting, een plek om te schuilen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook wat vorm betreft. Een dier op zoek naar z’n vacht.

Daarmee kan een gedicht van Meijer misschien nog wel het best vergeleken worden: een pels. Een gedicht van haar is als een lieflijke taalvacht waar je je even in zou willen rollen, je in zou willen warmen, je fijn bij kunt voelen en die je dan weer terughangt aan de kapstok.

Eva Meijer: Het witste woord. Cossee; 64 pagina’s; € 22,99.