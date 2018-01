Ergens tussen hoop en vrees volgt Peter Buwalda de avonturen uit Een huis vol

In een leeg huis keken Jet en ik naar Een huis vol. Leuk programma. De hipsters zweren bij House of Thrones of Game of Cards, series die wij niet kennen, want we hebben geen Netflix. Nou ja, we hébben wel Netflix, maar hij of zij is foetsie, meeverhuisd met Suzy of zo. Dokken doe ik nog steeds, een nette 9,99 per maand, wat een koopje is, want ik moet writen.



Voor kinderloze ouders als wij is Een huis vol genieten. Ergens tussen hoop en vrees volgen we de avonturen van drie uit hun voegen barstende gezinnen.