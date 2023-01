‘Epke – Van top tot teen’ is het opzienbarende verhaal van een wonderkind

Epke Zonderland Beeld Jerry Lampen / ANP

Epke Zonderland, de rekstokmagiër uit Lemmer, bij leven een legende en bij het grote publiek vooral vermaard dankzij één oefening die 47 seconden duurde – met de geheimzinnige toverformule ‘Cassina-Kovacs-Kolman-Gaylord’ waarmee hij duizend liter zweet veranderde in goud, die miljoenen Nederlanders ineens konden reproduceren en waarmee de nalatenschap van commentator Hans van Zetten tot drie woorden werd teruggebracht: ‘En hij stáát!’ (‘En ik sta ook!’): de olympische finale aan de rekstok tijdens de Spelen van 2012 in Londen, een van die momenten voor de eeuwigheid in de geschiedenis van de Nederlandse sport.

Tien jaar later is er een boek over Zonderlands leven dat natuurlijk Epke heet, voor de zekerheid met de ondertitel ‘Van top tot teen’. Het werd geschreven door voormalig Volkskrant-sportjournalist John Volkers, die als verslaggever zo ongeveer alle sporten heeft gedaan, die tien Zomerspelen versloeg, van Los Angeles 1984 tot en met Tokio 2021, en die zich razendsnel ontwikkelde tot een expert in elke sport waarover hij in zijn krant schreef. Waaronder turnen dus.

Volkers had een neus voor naderend succes: hij volgde de Nederlandse volleybalploeg naar het goud van Atlanta 1996, hij stond langs het ijs bij de opkomst van Sven Kramer, hij volgde de onwaarschijnlijke ontwikkeling van Epke Zonderland en deed op perfecte wijze wat een sportjournalist wordt geacht te doen: de sportheld én diens sport bij de lezers aan de ontbijttafel brengen.

Dat is moeilijker dan je zou denken: het mannenturnen was in Nederland een relatief onbekende sport tot Epke en Lord of the Rings Yuri van Gelder aan het firmament verschenen. Er was nog een probleem: anders dan Van Gelder was Epke de ideale schoonzoon. Voor opzienbarende verhalen buiten de sport moest je niet bij Zonderland zijn, geen affaires en schandalen, geen liefdesperikelen, amper clashes: gewoon een toegewijde student medicijnen die in het turnen zijn levensvervulling had gevonden en die daarin geduldig, beschaafd en ijverig zijn aangeboren talent tot bloei bracht, tot hij de absolute top had bereikt.

In Epke zet Volkers het nog eens allemaal op een rijtje, tot Epkes afscheid in Tokio – daarin bijgestaan door Zonderland zelf, die elk Volkers-hoofdstuk laat volgen door zijn eigen visie op de sport en zichzelf. Het is het opzienbarende verhaal geworden van een wonderkind dat het niet van een vreemde had en wiens opa al op zijn handen over de nok van de boerderij liep.

Het boek stáát!

John Volkers: Epke – Van top tot teen. Ambo Anthos; 288 pagina’s; € 21,99.