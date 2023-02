En ineens wordt Roald Dahl weer veel verkocht

Dagenlang zweeg de Britse uitgever Puffin Books over de commotie die was ontstaan nadat de conservatieve krant The Daily Telegraph had bericht over honderden aanpassingen in de kinderboeken van schrijver Roald Dahl (1916-1990). Woorden als ‘dik’, ‘lelijk’ en ‘beestachtig’ zijn verwijderd, tractoren, machines en mantels zijn niet langer zwart en alle boeken zijn genderneutraal gemaakt. Woensdag liet een woordvoerder van Puffin Books tegenover uitgeversblad The Bookseller weten dat het ging om ‘minimale veranderingen’, die voortkomen uit een ‘belangrijke verantwoordelijkheid’ om jonge lezers te beschermen.

Schrijvers hebben afgelopen week verontwaardigd gereageerd. ‘Puffin Books en de erven Dahl moeten zich schamen’, tweette Salman Rushdie. David Baddiel schreef: ‘De term ‘dubbele kin’ is weggehaald om fat shaming te vermijden. Hoe zit het dan met ‘kromme neus’ of ‘scheve tanden’? Als je je op dit pad begeeft, eindig je met witte bladzijden.’

Ook Britse politici gaven commentaar. Premier Rishi Sunak liet weten het eens te zijn met de bewering van de Grote Vriendelijke Reus dat je niet ‘pietsepeuterig’ moet zijn met woorden. De bewindsvrouw voor Gelijkheid, Kemi Badenoch, zei dat het ‘collectieve geheugen’ op deze wijze wordt aangetast. Cultuurbeschouwer Simon Heffer zette Puffins sensitivity readers op één lijn met de Gedachtenpolitie uit George Orwells 1984. En koningin-gemalin Camilla riep schrijvers donderdag tijdens een toespraak op zich niet te laten hinderen door ‘degenen die uw vrijheid van meningsuiting willen inperken of uw verbeeldingskracht willen beperken.’

Roald Dahl in 1976. Beeld Getty Images

Maar de uitgeverij kreeg ook steun. Voorzitter Joanne Harris van de Britse schrijversvakbond vergeleek de sensitivity readers met feitencontroleurs of eindredacteuren. Volgens de Brits-Amerikaanse kinderboekenschrijver Sarah McIntyre zijn er wel meer boeken die op deze manier kunnen worden aangepast, om te beginnen die van David Walliams. Kinderboekenschrijver Philip Pullman is van mening dat als Dahls boeken kwetsend overkomen, het beter is om ze gewoon niet meer te drukken. ‘Lees betere boeken, zou ik zeggen’, aldus Pullman tijdens een interview op de BBC-radio.

In The Daily Telegraph kwam een gedesillusioneerde sensitivity reader aan het woord. De anoniem gebleven vrouw schreef dat haar traumatische jeugdervaringen hadden meegespeeld bij de beslissing om haar deze werkzaamheden aan te bieden. Tot haar verbazing bleek deze persoonlijke achtergrond niet uitzonderlijk te zijn. ‘Toen ik de rest van het team ontmoette’, schreef ze, ‘realiseerde ik me dat we allemaal waren geworven omdat we een of ander trauma hadden.’

Op de verkoop van Dahls kinderboeken heeft de ophef een positief effect gehad. Volgens The World of Books, een prominente internetverkoper, is die afgelopen week verzesvoudigd.