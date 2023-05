Emma Marsantes dompelt je onder in het bewustzijn van een getraumatiseerd meisje

Une mère éphémère is de eerste roman van Emma Marsantes (1960). Onder hetzelfde pseudoniem publiceerde ze in de jaren negentig poëzie in tijdschriften. Dit debuut, dat nu door Katelijne De Vuyst in het Nederlands is vertaald als Een afwezige moeder, zou je ‘gedichten in proza’ kunnen noemen, zoals de dichter Charles Baudelaire ze eind 19de eeuw schreef.

Het is niet mis, wat je in dit boekje van ruim 100 pagina’s voor de kiezen krijgt. Een klein, stil meisje met een megalomane, gewelddadige vader, een melancholische moeder die zelfmoord pleegt, een verkrachting en: ‘diep vanbinnen, de incest’. Korte hoofdstukken. Verhalende passages waarin de schrijver vertelt over het gezinsleven, de weelde waarin zij en haar broertje opgroeien, vakanties, de kilte van de moeder, de vernederingen van de vader en de hobby’s waaraan hij zijn gezin onderwerpt (zeilen en jagen) worden afgewisseld met associatieve woordenstromen waarin je wordt ondergedompeld in het getraumatiseerde bewustzijn van het meisje, Mia, de hoofdpersoon.

Marsantes beschrijft de verkrachting door de buurman, wanneer Mia 6 is. Daarna: ‘Ik heb hersenen en er zit een gat in. Het wordt wijder. Het komt binnen. Het klimt. Het daalt. Misselijkheid en zeeziekte. Vloed. Eb. Het vloeit. Ik verdrink. De volwassenen doen alsof hun neus bloedt.’ Een unieke en intense leeservaring.

Emma Marsantes: Een afwezige moeder. Uit het Frans vertaald door Katelijne De Vuyst. Vleugels; 120 pagina’s; € 23,95.