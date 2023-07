Emeritus hoogleraar Wim Willems beschrijft beeldend hoe hij zich aan zijn sociale klasse ontworstelde ★★★★☆

Wim Willems Beeld Arash Nikkhah

Een jeugd in het Nederland van de jaren vijftig van de vorige eeuw was spreekwoordelijk sober en voorspelbaar. Het land moest vooruit, hup de schouders eronder en zo min mogelijk terugdenken aan die nare oorlogsjaren, al zat de angst voor een nieuwe wereldoorlog er goed in. Jongeren die kort na de bevrijding waren geboren, vierden eind jaren zestig hun eigen bevrijding en breuk met de wereld van hun ouders. Dat wil niet zeggen dat ieder kind uit die tijd zo’n beetje dezelfde jeugd had. De verzuiling was onverbiddelijk, de kloof tussen de sociale klassen groot.

Wim Willems (1951) groeide op in een Haagse volksbuurt, als zoon van een metselaar en een huisvrouw, dochter van een landarbeider. Bij hem thuis werden aardappels met jus en doorgestoofde groente geprakt met een ijzeren vork. Bij een vriendje van de mulo aten ze pommes frites met een schaaltje salade ernaast en een fles Chianti. In Wims gezin was niet één boek te vinden, bij het vriendje stonden goedgevulde boekenkasten.

In deze autobiografie vertelt Wim Willems, emeritus hoogleraar sociale geschiedenis en auteur – onder meer van de biografie van schrijver Tjalie Robinson – over de lange weg die hij aflegde. Een weg ergens úít, in elk geval, uit het hermetisch begrensde en cultuurarme milieu van zijn ouderlijk huis. Maar een weg waarheen? Misschien naar de persoon die hij wilde zijn en gezien zijn aanleg kón zijn. Van welbewust ‘klimmen’ is in dit levensverhaal aanvankelijk geen sprake. Het toeval hielp een handje. ‘Wie we zijn, of beter: wie we worden, hangt vaak af van willekeurige ontmoetingen’, schrijft Willems.

Hij laat goed zien hoe dat werkt. ‘Opklimmen’ is niet alleen een kwestie van schoolgaan. Hoewel, daar begint het. De 12-jarige, intelligente Wim, die graag verdiept zit in boeken bij een antiquaar in de straat, kan volgens zijn onderwijzer maar beter naar de mulo; de hbs is voor de zoon van laaggeschoolde ouders te hoog gegrepen. Ook op de mulo, in een betere buurt, is Wim een buitenbeentje met zijn platte accent en niet-modieuze kleren. Er zitten vooral kinderen uit welgestelde gezinnen op die de hbs niet aankunnen. Wim schaamt zich: hij parkeert zijn door zijn vader opgeknapte oude fiets liever een straat verderop.

Cultuur via de televisie

Ook de sprong naar de eigentijdse popcultuur, The Beatles en The Stones, is groot als je thuis alleen schlagers en levensliederen hoort. Mooi is de observatie dat de televisie, door opvoeders verguisd als de duivel die verleidt met plat amusement, juist cultuur binnenbrengt in gezinnen als dat van Willems. Hij ziet de gevatte schrijver Godfried Bomans optreden; Pierre Janssen vertelt bevlogen over kunst. Naar theater ging het gezin niet, maar nu zien ze thuis voorstellingen van Wim Kan en Toon Hermans, en tv-drama met ‘de deftige Mary Dresselhuys en de betoverende dictie van Paul Steenbergen’. Wim, als jongetje gevoelig voor religieuze verhalen, wordt opnieuw verleid door de magie van het woord.

Na de mulo peinst hij er niet over om verder te leren; school is een gevangenis. Hij probeert bij de landmacht te komen, maar wordt ongeschikt bevonden. Hij gaat op kamers wonen en krijgt een baantje bij de Nillmij, een verzekeringsmaatschappij.

De grote wereld

Dan klapt de wereld open, door toevallige ontmoetingen. De collega’s op kantoor zijn aardig. Hij ‘imiteert’ hun ABN. ‘Voor het eerst viel me op dat mijn vader en ik eigenlijk praatten als de twee Klisjeemannetjes’, een vroege creatie van Kees van Kooten en Wim de Bie. Bij zijn familie blijft hij ‘gewoon’ praten. Hij ontdekt het kroegleven, de Surinaamse en Antilliaanse clubs, de Indische restaurants. Ook in Den Haag is de wereld groot.

In het gezin van zijn hospita is alles beter en leuker. Wim eet mee aan de met tafelzilver gedekte tafel – met mes en vork eten is moeilijk. Onder het genot van rode wijn praten ze over Italiaanse films en luisteren ze naar Chopin, maar geen onderwerp is taboe en over alles mogen grappen worden gemaakt. Hij ontmoet kunstenaars, rookt marihuana en ontdekt de muziek van David Bowie. Met de zoon van de hospita en zijn bandje reist hij naar Bretagne, met de dochter begint hij een relatie. Zij moedigt hem aan om avond-atheneum te gaan doen. Wim wordt een fervent lezer, met Simon Vestdijk als favoriet. Een meisje op de avondschool wijst hem op het werk van Emily Brontë en Jane Austen en op Simone de Beauvoir. Het meisje zou later zijn vrouw worden, en collega aan de universiteit.

Dit levensverhaal is mooi en beeldend geschreven, met gevoel voor detail. Voor mede-boomers een genot om te lezen. Als historicus beperkt Willems zijn analyse tot telkens enkele zinnetjes, het gaat hem vooral om het verhaal. Dat had in het eerste kwart van het boek wat mij betreft bondiger gekund; Willems lijkt soms verliefd op zijn eigen beschrijvingen van het ‘snoepje van de week’, de Solex met snorrend hulpmotortje en de verrukkingen van de King Atlas. Heerlijk, die nostalgie, maar allengs wordt het boek steeds interessanter. Ik had graag willen weten hoe het verderging, aan de universiteit en daarna.

Wim Willems: Op weg naar later – De geschiedenis van een naoorlogse jeugd. Querido Facto; 320 pagina’s; € 24,50.