Elke afrekening in de inktzwarte komische thriller ‘Hoe vermoord ik mijn familie’ voelt terecht

Blijkbaar bestaat er een grote behoefte aan dit soort zelfhulpboeken. ‘Meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht’, jubelt de cover van de nieuwe inktzwarte komische thriller Hoe vermoord ik mijn familie? (The House of Books; € 15; vertaling Harmien Robroch).

Auteur is de Britse debutant Bella Mackie, in het dagelijks leven freelancejournalist. Ze weet het verhaal zo op te schrijven dat je bij iedere nieuwe dodelijke afrekening denkt: goed gedaan, hoofdpersoon Grace Bernard. Mag dat wel? Nou, het is satire, hè? Er hoeft niet overal bij te staan: do not try this at home…

We treffen Grace Bernard, 28 jaar oud, aan in de vrouwengevangenis Limehouse Prison. Ze zit daar in afwachting van haar hoger beroep voor een moord die ze niet heeft begaan. Maar wat niemand weet, is dat ze in het diepste geheim flink heeft huisgehouden binnen de puissant rijke familie Artemis.

We tellen zes doden, onder wie de pater familias.

Als ze niet wordt lastiggevallen door haar aldoor kletsende ‘roommate’ Kelly ‘met haar gruwelijke lange nagels’ kruipt Grace op het stapelbed om een bekentenis in een schriftje te pennen. Ze stelt zich zo voor dat ze die tekst in een kluis zal verstoppen zodra ze weer buiten staat. Dat alles in de hoop dat iemand dit geschrift ooit zal vinden en over de ware toedracht verneemt.

De lezer krijgt de bekentenis als eerste onder ogen. Al snel wordt duidelijk dat de wraakactie alles te maken heeft met het overlijden van Graces moeder Marie. Zij was een fotomodel dat vanuit Frankrijk naar Londen kwam en daar viel voor de charmes van de poenige Simon Artemis. Hij verwekte Grace bij haar, erkende het kind niet, en bleek er bovendien net buiten Londen al een heel gezin op na te houden.

Gesteund door de Artemis-clan kwam Simon daar eenvoudig mee weg. Maar als Marie aan kanker sterft, en Grace gaat snuffelen tussen haar paperassen, begrijpt ze hoe het zit. Ze wacht tot ze 18 wordt en vanaf dat moment staat alles in het teken van de rekening vereffenen. Een kwestie van afvinken, je ziet de Netflix-serie al voor je.

Wat je kunt zeggen is dat Grace een prettig gestoorde indruk maakt. Als haar cholerische gedachtetrein eenmaal op gang komt, fulmineert ze dingen als: ‘Persoonlijk vind ik het woord misdrijf armoedig, onelegant en ordinair klinken. Winkeldieven plegen misdrijven. Als je met vijftig kilometer per uur door een dertigkilometerzone rijdt om een lauwe latte te kopen voordat je aan je zoveelste saaie dag op kantoor begint, pleeg je een misdrijf. Wat ik deed, was veel ambitieuzer.’

Die toon. Goed, het is geen American Psycho van Bret Easton Ellis, maar het is wel iets anders dan de onschuldige cosy crime-vertellingen die nu zo populair zijn.

Ondertussen lijkt de zaak Grace Bernard bij uitstek een klusje voor de veterane speurneus Gunnar Barbarotti, protagonist van de Zweedse thrillerschrijver Håkan Nesser. In deeltje 7 Wie schrijft, verdwijnt krijgt de ook bij ons bekende inspecteur een onvoltooid manuscript in handen: De laatste dagen en de dood van een schrijver... Het is van de hand van de tamelijk succesvolle auteur Franz J. Lunde, die de laatste tijd geplaagd wordt door een writer’s block.

Dan wordt de uitgebrande auto van Lunde gevonden, maar de schrijver zelf niet. Is Lunde dood? Of wil hij de buitenwereld laten denken dat hij dood is? En waarom dan wel?

Geheel tegen zijn zin in moet Barbarotti zich begeven in de Zweedse literaire wereld, waar feit en fictie nogal door elkaar heen lopen. Wie schrijft, verdwijnt (De Geus; € 24,99; vertaling Ydelet Westra) toont deze klassieke inspecteur andermaal als een spitsvondige mopperkont om van te houden.