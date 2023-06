Elizabeth Gilbert (Eat, Pray, Love) zal haar nieuwe roman niet publiceren. De reden: het verhaal speelt in Rusland

Het is 1980. In Siberië ontdekt een groep Russische geologen een familie die in de jaren dertig aan de Stalin-terreur is ontsnapt. Bijna een halve eeuw hebben deze orthodoxe Russen in isolement geleefd. Na de ontdekking krijgen ze bezoek van een geleerde en een linguïst die een brug proberen te slaan tussen het moderne bestaan en het traditionele leven van de familie in het barre land van de strafkampen.

The Snow Forest van Elizabeth Gilbert klinkt als een fascinerende roman over Rusland, maar de vraag is of het boek ooit zal verschijnen. Publicatie stond gepland voor begin 2024, maar de auteur van de bestseller Eat, Pray, Love heeft besloten er voorlopig van af te zien. Reeds voor verschijning waren er op internetfora uiterst negatieve recensies en commentaren verschenen, met name vanuit Oekraïense hoek.

Dat het boek een soort aanklacht is tegen de Russische staat deed daar weinig aan af, net zomin als het feit dat Vladimir Poetin geen enkele rol speelt in dit historische verhaal. Gilbert kreeg op sociale media het verwijt dat ze de ‘Russische ziel’ aan het romantiseren was. Ze bleek gevoelig voor de kritiek.

Elizabeth Gilbert Beeld FilmMagic

‘Ik heb een enorme hoeveelheid reacties gehad van mijn Oekraïense lezers, uitingen van boosheid, verdriet, teleurstelling en pijn over het feit dat ik in de huidige wereld een boek wilde publiceren dat zich afspeelt in Rusland’, liet Gilbert weten in een videoboodschap op Instagram. ‘Ik wil geen extra pijn toebrengen aan een groep mensen die al zo veel schade heeft ondervonden en nog steeds ondervindt.’ Lezers die de roman al hadden besteld, krijgen hun geld terug.

De 53-jarige auteur kreeg lof voor haar empathische vermogens. ‘Het is een fantastisch gebaar’, oordeelde collega-auteur Emma Brockes in The Guardian, erop wijzend dat Gilbert handelt in strijd met haar eigen commerciële belangen. De ‘zelfcensuur’ heeft ook vragen opgeroepen. Kunnen er op deze manier nog wel boeken worden geschreven die zich afspelen in foute en ondemocratische landen? En hoe zit het met Dostojevski? Met Tolstoj?

De Amerikaanse auteur Leigh Stein dacht er anders over. ‘Het idee dat een roman over een familie die religieuze vervolging door de communisten ontvlucht op een of andere manier ‘pro-Rusland’ is, is niet alleen absurd – het is hetzelfde argument dat ook boekverbieders op Amerikaanse scholen gebruiken als ze spreken over mogelijke ‘schade’’, stelde zij op het webzine Unherd. ‘Belangrijker nog is dat haar zelfuitwissing een gevaarlijk precedent vormt voor auteurs die niet haar rijkdom, ballen en veilige loopbaan hebben.’