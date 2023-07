Eindelijk weer nieuw werk van de drie grote namen van het prentenboek

Een beeldcultuur, waarin mensen in plaats van met geschreven woorden met getekende plaatjes communiceren, hoeft geen taalarmoede te betekenen. Ted van Lieshout, dichter, schrijver, illustrator en kunstkenner, laat dat overtuigend zien in Rozen voor de zwijnen – De minstens 100 spreekwoorden van Bruegel (Leopold; € 24,99, 10+).

Aan de hand van het schilderij Nederlandse spreekwoorden van Pieter Bruegel de Oude demonstreert hij hoogst onderhoudend hoeveel een schilder kan vertellen in één beeld. Van het dempen van een put met een verdrinkend kalf erin tot iemand die met blote billen en al door een mand valt: zo zouden er volgens experts meer dan honderd spreekwoorden te vinden zijn in het schilderij, waarvan vele vandaag nog worden gebruikt.

De moderne versie van deze kunstvorm die aan het eind van de Middeleeuwen populair was: grote prentenboeken, met heel weinig of liefst geen beschrijvende tekst. Eindelijk verschijnt er, na een paar jaar stilte, weer nieuw werk van de drie grote namen in dit merkwaardige genre: Thé Tjong-Khing, Charlotte Dematons en de Duitse Rotraut Susanne Berner. Alle drie leverden ze de afgelopen twintig jaar woordloze bestsellers.

Taal, tekst en beeld

Het schilderwerk van Dematons, die zich laat inspireren door de oude meesters, doet wat stijl en inhoud betreft het meest aan Bruegel denken. In het drie jaar geleden verschenen Alfabet (2020, 5+) staan op elke opening zo veel mogelijk afbeeldingen met dezelfde beginletter. Daar kunnen grote en kleine ‘lezers’ samen rare zinnen mee maken. Bijvoorbeeld deze: een nijlpaard zit in een nest met een nachtpon aan haar nagels Napels geel te lakken.

Dit najaar verschijnt een nieuwe versie van Dematons’ geliefde prentenboek Sinterklaas. De illustrator belooft dat we erin gaan ontdekken dat het er op de werkvloer van de goedheiligman in Spanje tegenwoordig geheel democratisch aan toegaat. Ik ben nu al benieuwd hoe ze dat zonder tekst of uitleg gaat laten zien.

Het werk van Rotraut Susanne Berner is minder op taal gericht. Het toont vooral wat er voor een kleuter allemaal te beleven is in de directe omgeving. Toch leidt ook dat niet tot in stilte, passief beelden consumeren. Integendeel, haar succesvolle en grotendeels nog verkrijgbare serie over dezelfde stad in verschillende seizoenen nodigt juist uit om samen te kijken en te bespreken. Over iets meer dan een week een nieuwe aflevering in de reeks Ons huis (Lannoo; € 14,99, 4+). Met, en dat is eigenlijk wel jammer, voor het eerst een heel klein beetje tekst.

Gestileerde emoties

En dan is er Thé Tjong-Khing, die volgende week zijn 90ste verjaardag hoopt te vieren en dat vanzelfsprekend doet met een nieuwe versie van zijn smakelijke successerie, die begon met Waar is de taart? (2004, 3+). In elke aflevering trekt een groep dieren erop uit om taart te gaan eten en dat gaat dan op fantasievolle wijze volledig mis.

Op elke pagina is er net iets ergs aan het gebeuren. In Taart voor iedereen (Lannoo, € 17,99, 4+) begint de ellende al op de titelpagina: een monsterlijke arend maakt een duikvlucht naar het picknickleed, met daarop, onder een stolp, de felbegeerde taart. Het hele kleed gaat mee, met ieders lievelingsding erin: speelgoedzwaard, voetbal, paraplu, hoed, konijnenknuffel. Tijdens de wilde achtervolging raken al die spullen verspreid over het landschap en moet met halsbrekende toeren alles worden heroverd. Hulp van de kijker zeer gewenst.

In het oeuvre van de voormalig striptekenaar staat het stileren van emoties centraal. Thé heeft geen woorden nodig om veel drama te suggereren. Niets ten nadele van al die prachtige, veelbekroonde illustraties bij het werk van zijn schrijvende collega’s, maar zelf prentenboeken maken, zonder tussenkomst van een verteller, is de beste keuze die Thé Tjong-Khing in zijn lange carrière heeft gemaakt.