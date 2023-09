‘Een vrouw met mooie borsten’ van debutant Elte Rauch is een intieme roman in dagboekvorm ★★★★☆

Elte Rauch Beeld Bianca Sistermans

Veere Wachter is gelukkig en voelt zich toch onvervuld. Ze woont liefdevol samen met haar vriend Krzys in Amsterdam. Als ze steeds intensere gevoelens krijgt voor de jongere zangeres Janna en als er ook nog borstkanker bij haar wordt geconstateerd, raakt ze in een verwarrende spiraal van geluk, warmte, jaloezie, verlangen, verdriet en onrust. Elte Rauch beschrijft deze gevoelens en gedachten in Een vrouw met mooie borsten – Het dagboek van Veere Wachter. Rauch (1980) studeerde filosofie, sociale wetenschappen en theologie en is oprichter van uitgeverij HetMoet, een ironische knipoog naar Das Mag. Het gefingeerde dagboek van Veere Wachter is haar debuut.

Over de auteur

Gé Vaartjes schreef biografieën over Herman de Man en Top Naeff en werkt momenteel aan het levensverhaal van Godfried Bomans. Voor de Volkskrant recenseert hij Nederlandse fictie.

Het was een goede keuze van Rauch om de vaak tegenstrijdige gevoelens en gedachten van Veere in dagboekvorm te presenteren; de hoofdfiguur vertrouwt in alle spontaniteit haar zieleroerselen toe aan de lezer, die zo dicht bij haar komt.

‘Zie mij dit dagboek schrijven, een onzeker zoeken naar verklaringen voor mijn gevoel. Woorden geven, metaforen vinden voor mijn zoektocht naar… niet de zin van het leven, maar de zin van mijzelf!’

Een fictief dagboek, maar je leest het als een authentiek journaal. Het is een onbevangen mengeling van dagelijkse dingen, belangrijke momenten, hevige gevoelens, chaos, geluk en ongeluk, precies zoals een doorsneedagboek is. Eén enkele keer is Rauch haar opzet ontrouw, waar ze schrijft dat Veere ‘bij vrienden’ eet. Dat zeg je niet zo in een dagboek, daarin noem je namen.

Wezenlijke thema’s

Veere staat aan de vooravond van haar 40ste verjaardag. Af en toe publiceert ze een verhaal en ze geeft schrijfcursussen – ‘Kwetsbaarheid is kracht’ en meer modieus aanbod. Ze worstelt met voor haar wezenlijke levensthema’s als: hoe kun je als vrouw zielsveel van je mannelijke partner houden en tóch verliefd worden op een vrouw en intens naar haar verlangen? Is verlangen essentiëler en intenser dan de verwezenlijking ervan? Zijn monogamie en verliefdheid op een ander verenigbaar? Verlang je naar de persoon als zodanig of naar het door jou gecreëerde beeld? Bestaat eenduidige heteroseksualiteit? In hoeverre zijn wij in staat onszelf te kennen? En ook: hoe leven wij als de dood om het hoekje van de deur gluurt?

Over dat laatste gaat een groot deel van dit dagboek, dat ruim een jaar beslaat.

‘(…) ontkenning, woede, onderhandeling, vechten, depressie, aanvaarding. Dat is zo met het kríjgen van borsten, dat is zo met ze abrupt verliezen. En van alles waar je je, bewust of onbewust, aan hebt gehecht.’

Het confronterende en schrijnende proces dat Veere met haar ‘kankerziekte’ en de daaraan gekoppelde behandelingen beleeft, komt realistisch over. Niet vreemd: hier kon Rauch uit eigen rauwe ervaringen schrijven.

Haar ziekte laat Veere nadenken over haar vrouwzijn, haar seksualiteit. Als de diagnose borstkanker is geveld, worden de gevoelens voor Janna nog intenser. Ze zoekt bij haar zielsverwantschap, zoals die tussen Virginia Woolf en Vita Sackville-West, schrijft ze.

Tweevoudig ziek

Eigenlijk is Veere tweevoudig ziek: fysiek én door haar hevige verlangen naar Janna, de enige vrouw die aan ‘de eisen van mijn oeverloze verbeelding voldoet’. Die hunkering neigt naar verslaafdheid. Hoewel zij een intelligente, erudiete vrouw is, met gevoel voor humor en nuance, worstelt ze met het besef dat Janna’s gevoelens niet even intens zijn als de hare en dat daar de oorzaak ligt van de onmacht die ze uiteindelijk in deze relatie ervaart. Niettemin blijft ze smachten.

Rauch heeft het dagboek rijkelijk besprenkeld met veelal Engelse citaten, ook als motto’s bij de beschreven maanden. Soms is dat te veel van het goede – voor je aan de eerste dagboeknotitie toe bent, moet je door vier sententies heen en vrees je quotedropping.

Heel passend overigens zou een citaat uit Thomas Manns novelle Tonio Kröger zijn geweest – in vrije vertaling: ‘Wie het sterkst liefheeft, is de zwakke en moet lijden.’ Veere Wachter voelt hartstochtelijk: ‘Hoe intens iemand ook is, ik ben altijd intenser.’ En dat is haar achilleshiel. Hevige gevoelens voor een ander die niet gelijkwaardig beantwoord worden, leiden tot vertwijfeling, verlies van autonomie en onzekerheid: ‘Er is soms die kleine onzekerheid, die zich als een nachtmerrie meester van me maakt: dat ik er niet echt bij mag, in het leven.’

Over dit alles schrijft ze reflecterend, wanhopig en optimistisch, ernstig en ironisch, en uiteindelijk hoopvol in dit intieme dagboek.

Elte Rauch: Een vrouw met mooie borsten. Cossee; 286 pagina’s; € 23,99.