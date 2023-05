Een vrouw die ‘Smavo!’ zegt: alsof ‘smakelijke voortzetting’ niet al erg genoeg is!

Een schrijfster die dol is op David Sedaris, Nora Ephron en Roz Chast: dat móést wel een geestverwant zijn. En dan had ze ook nog een roman geschreven over sociale ongemakken, een heerlijk onderwerp, zeker voor mensen met een krappe ‘comfort zone’. Gretig stortte ik me op We hebben het over je gehad (fijne titel ook!) van Stéphanie Hoogenberk.

Het begint met het verhaal ‘Havoadvies’, over haar jeugdvriendschap met het neerbuigende, bazige meisje Susan. ‘Als we bij haar thuis waren wilde ze fotoalbums bekijken van toen ze klein was. Ik mocht er nooit zelf doorheen bladeren, ze vroeg me altijd naast haar te komen zitten en dan legde zij er dingen bij uit. Dat ging in zo’n tergend traag tempo, werkelijk een kwelling. Maar ik zei er niks van. Ik zei nooit ergens iets van.’

‘Maak dat je wegkomt, Stéphanie!’, riep ik tegen het boek. Die Susan blijkt niet alleen zelf eng, haar ouders zijn ook eng, en de man met wie ze trouwt is eng, we krijgen het ene na het andere pregnante voorbeeld van hun aller engheid, maar toch blijft die vriendschap een ongelooflijke 22 jaar bestaan voordat Stéphanie eindelijk tegen Susan durft te zeggen ‘Ik vind het heel vervelend om te zeggen, Suus, maar ik denk dat we een beetje te veel uit elkaar zijn gegroeid.’ Na 22 jaar. Nou ja, beter laat dan nooit.

Ik kan mij dergelijke ‘vriendschappen’ met weerzin herinneren uit mijn jeugd. Ik besloot dan ook al jong dat mensen heikele wezens zijn, die op een enkele uitzondering na zorgvuldig gemeden moeten worden.

Hoogenberk heeft die conclusie overduidelijk níét getrokken. Het hele boek (dat geen roman blijkt te zijn maar een reeks korte verhalen) gaat over de valkuilen van haar sociale leven; een ronduit afschuwelijk verslag van haar ontgroening bij ‘Sneeuwwitteke’ bijvoorbeeld (eenvoudig te herleiden tot het Maastrichtse ‘damesdispuut Schanulleke’): een lange reeks vernederingen, van een badmuts vol stinkende etensresten op haar hoofd en nachtenlang zonder slaap tot het gedwongen sorteren van vruchtenhagel op kleur. Ik kon het verhaal amper uitlezen, zo stuitte het me tegen de borst.

‘Mens, wat bezielt je?’, riep ik, maar Stéphanie luisterde alweer niet. Na eindeloos gemartel hoort ze dan eindelijk bij die stuitende clique: ‘Ik was een volwaardig lid met een trui met op de achterkant ONAFHANKELIJK DAMESDISPUUT SNEEUWWITTEKE. Er was niemand op de hele wereld die me ooit nog iets kon maken.’

Ik was in verwarring. Was dit zelfspot? Laat het in godsnaam zelfspot zijn. Maar dan nóg. Wijzer is ze er duidelijk niet van geworden: in het titelverhaal knoopt ze vriendschapsbanden aan met een groep jonge vrouwen, allerlei ook weer doodenge Florines en Liselores die leven van nijd en gekonkel.

‘Achteraf waren er wel degelijk signalen geweest dat ik met gevaarlijke vrouwen te maken had gehad. Zo hadden ze allemaal communicatiewetenschappen gestudeerd (…). Florine die ‘smavo’ zei in plaats van ‘smakelijke voortzetting’ of ‘gezel’ in plaats van ‘gezellig’ (…). Noor die elke ochtend koud afdouchte. Florine die er een sport van maakte om ikjes in te sturen naar NRC.’

Nou, inderdaad. ‘Signalen’, zeg maar gerust met een koevoet. Maar hardleers, hè, die Hoogenberk. Na al dat leed gaat ze gewoon weer op vakantie met vriend ‘Gijsbert’, een gierige, narcistische, pesterige kleuter van een man.

Hoofdschuddend las ik het boek uit. Niks geestverwantschap, helaas. Smavo! Alsof ‘smakelijke voortzetting’ niet al erg genoeg is! Dat moet ik aan tafel toch eens tegen mijn vrienden zeggen, ‘smavo’. Ik heb er toch al niet zo veel, maar dan blijft er vast niet één meer over.