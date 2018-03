Een uniek project: elke week zal de Times een overledene (m/v) eren die eerder over het hoofd werd gezien

Het is een uniek en hartverwarmend project. Hoera voor Padnani!



Maar er spreekt ook koppige arrogantie uit het 'essay' dat William McDonald, chef Dode Mensen bij de Times, schreef. Dat de necrologieën in de Times in ruime meerderheid over witte mannen gaan, zo redeneert hij, komt omdat necrologieën nu eenmaal over het verleden gaan, over de tijd dat vrouwen en minderheden minder kansen kregen. En dat de Times een paar van de weinigen die toch wisten door te breken over het hoofd heeft gezien, heeft volgens hem heel vaak niks met vooroordelen te maken. 'Misschien waren mijn voorgangers of ik niet op de hoogte gesteld van iemands dood.'



En het heeft toch ook iets geks: 'Overlooked no more:' met daarachter de naam van pak 'm beet - Charlotte Brontë. Alsof deze vrouwen überhaupt vergeten zijn, en nu door Meneer De Krant uit de vergetelheid worden gerukt. Terwijl het natuurlijk andersom is: deze vrouwen worden vanwege hun daden herinnerd, ondanks het feit dat de New York Times ze over het hoofd had gezien.