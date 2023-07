Een schrijver leeft zolang hij gelezen wordt, zei Victoria Amelina vijf dagen voor haar dood

Victoria Amelina is dood. Deze week werd bekend dat de Oekraïense schrijfster is overleden aan de verwondingen die ze opliep tijdens een raketaanval op een restaurant waar ze zat te eten. Ria Pizza Lounge heet dat restaurant, heette, want er is niets meer over van de populaire ontmoetingsplaats voor journalisten, hulpverleners en soldaten in de stad Kramatorsk. Nog twaalf anderen kwamen om bij de Russische aanval, minstens zestig mensen raakten gewond.

Victoria Amelina. Heb ik ooit iets van haar gelezen? Nee. Had ik ooit zelfs maar van haar gehoord? Nee. Maar nu wil ik alles van haar weten. Dat ze dit jaar, op 1 januari, 37 is geworden. Dat haar bijnaam Vika was. Dat ze een zoontje heeft dat sinds de oorlog bij haar moeder in Polen verblijft. Dat ze sinds de Russische invasie door het hele land reisde om oorlogsmisdaden te documenteren. Dat binnenkort haar eerste non-fictieboek in het Engels verschijnt, met de briljante titel Looking at Women Looking at War. Dat ze daarin vrouwen portretteert die de oorlog bestrijden. Dat ze plannen had voor een nieuwe roman. Dat ze door een literaire organisatie was geselecteerd om een jaar in Parijs te komen wonen en schrijven. Dat ze daar over een paar weken naartoe zou gaan en herenigd zou worden met haar zoon.

Een vrouw met een foto van Victoria Amelina, tijdens haar begrafenis in Kyiv op 4 juli 2023. Beeld AFP

Dat ze eigenhandig het dagboek van de door de Russen vermoorde Oekraïense schrijver Volodymyr Vakulenko heeft opgegraven. Dat dat dagboek een paar weken geleden gepubliceerd werd. Dat ze in het voorwoord schrijft dat een schrijver leeft zolang hij gelezen wordt. Dat ze dat voorlas op een literair festival in Kyiv, vijf dagen voor haar dood.

Dat haar bekendste werk, uit 2017, Dom’s Dream Kingdom heet en dat het hoofdpersonage een poedel is. Dat de roman was genomineerd voor de EU-literatuurprijs. Dat het tot haar grote vreugde net in Spanje was verschenen. Dat het op de boekensite Goodreads van lezers gemiddeld bijna vijf sterren krijgt. Dat lezer Marina op 19 juni schreef dat ze van ontroering moest huilen tijdens het lezen (‘en dat gebeurt me bijna nooit’).

Dat Victoria Amelina op deze website zelf óók bijhield welke boeken ze las. Dat Genocide in Ukraine van Raphael Lemkin het laatste boek was dat ze las (ze gaf het vier sterren). Dat er nog zeven boeken op haar ‘want to read’-lijstje staan. Dat die zeven boeken nu voor altijd op dat lijstje zullen staan. Dat weet ik nu over Victoria Amelina.