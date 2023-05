Een nieuwe García Márquez, tien jaar na zijn dood! Is dat wel iets om ons op te verheugen?

Gabriel García Márquez overleed in 2014. Tien jaar eerder was zijn laatste roman verschenen, Herinneringen aan mijn droeve hoeren, het verhaal van een man die zichzelf op zijn 90ste verjaardag trakteert op een maagd van 14 (#MeToo was nog ver weg).

Voor volgend jaar – tien jaar ná zijn dood dus – is nu een nieuw boek aangekondigd. En agosto nos vemos (‘In augustus zien we elkaar’) heet het, vijf verhalen over een vrouw van zekere leeftijd die elk jaar op 16 augustus naar het graf van haar moeder reist om daar de balans op te maken van haar buitenechtelijke avonturen.

De Colombiaanse schrijver had jarenlang aan het manuscript gesleuteld maar bleef ontevreden over het resultaat. Mogen zijn erfgenamen het dan toch publiceren? Zijn landgenoot Juan Gabriel Vásquez (van wie volgende maand de vuistdikke roman De terugblik verschijnt) vindt van wel. Een nieuwe García Márquez, af of niet af, mogen we niet missen.

Gabriel García Márquez in 1982. Beeld Getty

Maar is dat wel zo? Moeten we ons hierop verheugen? De jaren dat de Colombiaanse Nobelprijswinnaar aan het boek werkte, waren niet zijn beste. Zijn memoires Leven om het te vertellen (2002) missen de stilistische allure van zijn romans. Zijn precaire gezondheid zal hem parten hebben gespeeld, maar niet onbelangrijk was ook dat hij nu niet, zoals in de meeste van zijn romans, vanuit een extern perspectief schreef maar vanuit een ik-perspectief.

Dat deed hij ook in Herinneringen aan mijn droeve hoeren (2004), de officiële hekkensluiter van zijn oeuvre. En ook hier werkte dat niet goed. Je mist de distantie die de externe vertellers van Honderd jaar eenzaamheid en Liefde in tijden van cholera de speelruimte geeft om hun verhalen te doordesemen met de superieure mengeling van ironie, tragiek en melancholie die García Márquez’ beste werken kenmerken.

Maar zie, in En agosto nos vemos is er weer een externe verteller aan het woord en dat stemt hoopvol. En er is nog iets waarin dit boek zich onderscheidt van het werk dat García Márquez in die periode schreef: de hoofdpersoon is een vrouw. En niet zomaar eentje, nee, een vrouw die het roer van haar seksuele leven zelf in handen neemt.

Deze twee verschillen missen hun uitwerking niet als je af mag gaan op het mooie verhaal dat we dankzij El País nu al kunnen lezen. Het heet ‘La noche del eclipse’ (‘De nacht van de eclips’) en gaat over een onvergetelijke onenightstand met een heel erg foute man. Maar dat wist de vrouw toen niet. En ze heeft er ook helemaal geen last van gehad. Allesbehalve.