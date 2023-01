Een nieuw jaar, een nieuwe Volkskrant Leesclub, dit keer over ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’

Anjet Daanje. Beeld Marieke Kijk in de Vegte

Eindelijk! In de nieuwe Volkskrant Leesclub bespreken we onder leiding van onze recensent Bo van Houwelingen Het lied van ooievaar en dromedaris. Deze kloeke roman van Anjet Daanje was misschien wel het meest spraakmakende boek van het afgelopen jaar. Vijfsterrenrecensies, jubelende fans en een bekroning met de Boekenbon Literatuurprijs – ‘Het lied’ maakte diepe indruk. De hoogste tijd dus om met elkaar de verwikkelingen van het enigmatische personage Eliza May Drayden uit te pluizen. Leest u mee? U vindt ons op Facebook (zoek op Volkskrant Leesclub) of kijk op Volkskrant.nl/lezen.