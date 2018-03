Een megapubliek zag hoe deze vrouw de Baskische dichtkampioene werd

De dichteres woont in Hernani, een dorp in het Baskische binnenland bij San Sebastián. Het is zo'n dorp waar in de plaatselijke kroeg de foto's van gevangen ETA-strijders hangen. Er staat bij in welke gevangenis ze zitten, zodat bewonderaars brieven kunnen sturen.



Op een van de zeldzame dagen waarop de regen is gestopt, komt Maialen Lujanbio (41) aanlopen over het plein.