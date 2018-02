Een leven 'verpest door poëzie', maar hij kon het niet laten: dichter Menno Wigman (51) overleden

'Had je maar nooit een gedicht gezien', luidt de laatste regel van 'Rien ne va plus', uit Slordig met geluk (2016), zijn meest recente bundel. Meer en meer geloofde Menno Wigman dat poëzie geen vorm van naastenliefde is:



'Eerder een ziekte

die je met een handvol hopeloze idioten deelt

een uitgekookte klacht die anderen vooral verveelt.'



Mijn leven is door poëzie verpest, schreef hij - maar wel in een gedicht, het klinkende bewijs dat hij het ondanks alles niet laten kon.



Had ik maar nooit een gedicht gelezen, was de regel die hem ooit trof in een brief van de Hollandse poète maudit, de vroeggestorven Slauerhoff. Wat bedoelde die daarmee, vroeg Wigman zich hardop af in een brief over zijn vak, poëzie, in de Sir Edmund van 16 september 2017. 'Zonder het zien en lezen van één enkel goed gedicht zou hij nooit de aandrang hebben gevoeld zich in poëzie te uiten. Zo zal het ik weet niet hoeveel dichters zijn vergaan. Poëzie zien doet poëzie schrijven en een goed gedicht schrijf je nu eenmaal niet alleen. Dus ja, een enkele keer zul je hier en daar best eens wat losse haren en stukjes nagel van bewonderde voorgangers als Rilke en Baudelaire in mijn gedichten kunnen aantreffen. En dat de meeste dingen allang gezegd zijn, daarop wil ik graag antwoorden met een variant op een regel uit mijn gedicht 'Jeunesse dorée': 'Is alles al gezegd, nog niet door mij.'