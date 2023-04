‘Een jager in het woud’ is een mooie ode aan de Franse en Duitse cultuur ★★★★☆

Beeld Avalon Nuovo

Tegenwoordig werken Frankrijk en Duitsland intensief samen in Europa, omdat ze veel politieke, economische en militaire belangen delen. Dat is lange tijd anders geweest. In de 19de en 20ste eeuw kruisten beide landen maar liefst viermaal de degens tijdens bloederige conflicten: de Duitse bevrijdingsoorlog tegen Napoleon, de Frans-Pruisische conflicten van 1870-1871 en de beide Wereldoorlogen. Tweemaal trok Duitsland aan het langste eind, tweemaal Frankrijk.

Deze ‘erfvijandschap’ mag verdampt zijn, oude culturele vijandbeelden leven nog altijd voort. Dat bleek wel toen de Duitse bondskanselier Angela Merkel in mei 2014 een vaatje bismarckharing aanbood aan de Franse president François Hollande. De internationale pers stortte zich gretig op de ‘blunder’: riep Merkel met opzet een van de meest vernederende momenten uit de Franse geschiedenis in herinnering? Het was immers de Duitse keizer Otto von Bismarck die zich na een klinkende overwinning op de Fransen in 1871 in Versailles tot keizer van het Duitse Rijk liet uitroepen. Meende Merkel met haar haringvaatje de Fransen fijntjes op hun ondergeschikte positie in Europa te moeten wijzen?

Over de auteur

Lotte Jensen is boekenrecensent van de Volkskrant. Ze is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het is een van de vele treffende anekdotes uit het nieuwe boek van cultuurfilosoof Maarten Doorman. In Een jager in het woud onderzoekt hij hoe de Frans-Duitse betrekkingen vorm hebben gekregen onder invloed van deze vier gewapende conflicten uit het verleden. Hij doet dat op een originele manier. Het gaat hem niet zozeer om een reconstructie van de politieke gebeurtenissen, maar om de herdenkingscultuur en hoe deze tot uitdrukking komt in de kunsten. Muziek, film, schilderkunst en literatuur leggen volgens hem bij uitstek bloot welke beelden Duitsers en Fransen van zichzelf en van elkaar hebben.

Vastgeroeste denkbeelden

Doorman hanteert de methode van de ‘imagologie’, oftewel beeldvormingsstudies. Deze tak van wetenschapsbeoefening – op de kaart gezet door de Amsterdamse literatuurwetenschapper Joep Leerssen – onderzoekt stereotypen van volkeren en naties. Het romantische nationalisme van de 19de eeuw blijkt een belangrijke voedingsbodem voor vastgeroeste opvattingen. Zo kwam Duitsland niet alleen bekend te staan als het land van de dichters, denkers en mooie muziek, maar ook als een militaristisch fort vol krijgshaftige soldaten. Frankrijk liet zichzelf daarentegen voorstaan op zijn beschaafde omgangsvormen, die in contrast stonden met de Duitse barbarij. Het is de taak van de ‘imagoloog’ om te laten zien hoe dit soort vastgeroeste denkbeelden hun weg naar een breder publiek vonden via culturele uitingen, en om ze te ontmantelen.

Doorman doet dat voorbeeldig aan de hand van Caspar Friedrichs wereldberoemde schilderij Der Chasseur im Walde. Friedrich toont een romantische blik op een naaldbos met daarin een eenzame wandelaar, op de rug bezien. Toeschouwers staan er zelden bij stil dat het om een Franse soldaat gaat en dat het schilderij tot stand kwam in 1814. Kort daarvoor had Napoleon bij Leipzig een verpletterende nederlaag geleden. Doorman ontrafelt de diepere culturele betekenis van het donkere Duitse woud en laat de lezer met nieuwe ogen naar Friedrichs doek kijken.

Trots en schaamte spelen een centrale rol in de Duitse en Franse herinneringscultuur rondom de grote oorlogen. Keken de Duitsers aanvankelijk met trots terug op de klinkende overwinning die zij in 1870 op de Fransen boekten, na de Wereldoorlogen was het verheerlijken van militaire zeges uit den boze. In de hedendaagse representatie van het verleden fungeert 1870 niet langer als het beginpunt van succesvol Duits militarisme, maar als het eindpunt van een periode waarin diplomatie als sleutel voor Europese vrede gold.

Na 1945 lopen de herdenkingsculturen van Frankrijk en Duitsland sterk uit elkaar. Terwijl Duitsland in het reine moest zien te komen met daderschap, richtte Frankrijk zich op het collectieve verdriet en het herdenken van de slachtoffers. Frankrijk kwam weliswaar uit de oorlog als morele winnaar, maar intussen zijn in dat zelfbeeld flinke barsten gekomen, toen duidelijk werd hoezeer de Vichy-regering medeplichtig was aan de Holocaust. De kunsten blijken bij uitstek de plaats om op dit belaste verleden te reflecteren, zoals gebeurt op de imposante schilderijen van Anselm Kiefer en in het literaire werk van Patrick Modiano.

Aanstekelijke bewondering

Doorman doet niet geheimzinnig over zijn bewondering voor de cultuur van Frankrijk en Duitsland – de muziek, de literatuur, de schilderkunst, de filosofen en de taal ‒ en dat werkt aanstekelijk. Soms is de analyse al te gedetailleerd, zoals bij de film Frantz uit 2016 over de Eerste Wereldoorlog. Doorman probeert zo veel associatieve lijnen bij elkaar te brengen, dat je als lezer gemakkelijk in het woud verdwaalt. Tegelijkertijd laat zo’n diepgravende analyse zien hoe complex de culturele verwerking van oorlogsherinneringen kan zijn.

Toch blijft de lezer met vragen zitten. Dit boek bevat vooral kunstbeschouwingen, maar de kloof tussen kunst en maatschappij is diep. Een relatief kleine culturele elite bezoekt de door hem besproken tentoonstellingen en concerten. Een nog veel kleiner publiek leest de dichters en denkers die Doorman noemt. De wederzijdse betrekkingen tussen Frankrijk en Duitsland worden tegenwoordig via heel andere media en in een heel ander speelveld bepaald. Hoe fungeert de Frans-Duitse as vandaag de dag, in een Europa dat sterk is uitgebreid richting het oosten, maar ten westen is geslonken door de Brexit? En wat is de rol van cultuur daarbij? Doorman stipt deze kwestie aan, maar durft jammer genoeg niet te speculeren.

Dat heeft ongetwijfeld te maken met zijn voorliefde voor de kunsten. Terecht wijst Doorman erop dat al deze rijkdom steeds onbereikbaarder wordt voor toekomstige generaties. Nederlandse universiteiten hebben Frankrijk en Duitsland rigoureus de rug toegekeerd met hun fixatie op een Engelstalig universum. Doodzonde, zo blijkt uit Doormans erudiete boek. Een jager in het woud laat zich behalve als een ode aan de Duitse en Franse cultuur ook lezen als een overtuigend pleidooi voor beter onderwijs in de buurtalen.

Maarten Doorman: Een jager in het woud – Frankrijk, Duitsland, Europa. Prometheus; 224 pagina’s; € 22,99.