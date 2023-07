Een fout boek, nou en of. Maar ik weet nu wel precies hoe het eraan toeging bij Nederlandse planters

Steeds meer verzendhuizen, zoals Amazon, weigeren ‘foute’ boeken te verkopen. Goedbedoeld, maar ja, wie bepaalt er wat ‘fout’ is, en hoe? En, ook interessant: is het niet juist belangrijk om kennis te nemen van ‘foute’ boeken? Ik denk van wel.

Als je de term ‘antisemitische nazipropaganda’ maar vaak genoeg hoort of leest, verliest hij elke betekenis, maar je hoeft maar één keer in Der Giftpilz te bladeren (1938, Julius Streicher), een kinderboekje nota bene, waarin Joden met giftige paddestoelen worden vergeleken, en je weet voor de rest van je leven hoe schaamteloos en doodeng die propaganda was.

Er zijn ook minder beruchte voorbeelden van ‘foute’ boeken. Voor mij ligt een boekje dat me de haren te berge deed rijzen, maar stellig nooit verboden zal worden, eenvoudigweg omdat het door vrijwel iedereen vergeten is. Onze bedienden in Indië heet het, uit 1946, van de indertijd spraakmakende schrijfster Madelon Székely-Lulofs.

Zelfs de titel is, met de kennis van nu, al heel fout. Onze aanwezigheid in ‘Indië’ was al kwalijk genoeg, en dan hadden we er ook nog bedienden, die we uitbuitten! Maar Székely-Lulofs (getrouwd met een rubberplanter op Sumatra) weet het mooi uit te leggen: ‘Eigenlijk hangt het alleen van de knecht af of dienen een onrecht is of een privilege. Het hangt af van zijn meesterschap in de kunst van het dienen.’

Voilà, de eerste zinnen van het boek. Mijn aandacht was meteen gewekt door die krasse insteek, maar de schrijfster verduidelijkt een en ander nog eens: ‘Bedienen en zich laten bedienen is in Indië een zaak, die door het geboortelot bepaald wordt. De mindere heeft de roeping te dienen, de meerdere de verplichting zich te laten dienen. Wie mindere is, en wie meerdere, weet ieder vanzelf. (…) een vrouw dient haar man, een kind zijn ouders, een mindere zijn meerdere.’

Dan volgt er een uiteenzetting over de eigenschappen van de verschillende bedienden; de onontbeerlijkheid van zowel een ‘wasch-baboe’ als een ‘kamer-baboe’ (‘een wasch-baboe behoeft minder gepolijste manieren te hebben dan een kamer-baboe, zij verdient ook minder’), een waterdrager (‘bij zijn waterblikken voelt hij zich op zijn gemak, maar welk een hoon, wanneer hij met zijn onbehouwen handen een botervlootje beet moest pakken of tafel dekken, of zich met zijn armzalig koelie-uiterlijk vertoonen binnen de muren van het heerenhuis!’) en een huisknecht (‘hij zal als een schildwacht bewegingloos achter tafel staan zolang de maaltijd van meester en meesteresse duurt, en ’s avonds, als toewan en njonja uit zijn, zal hij roerloos in elkaar gedoken op het trapje van de voorgalerij het huis bewaken’).

Ja, zo kan dat aantal bedienden nog flink oplopen, bedacht ik, en inderdaad concludeert Székely-Lulofs: ‘Uit dit alles volgt, dat aan den Evenaar het werk in huis en hof een heelen bediendenstoet moet vergen. Dat is ook zo. Er moet voldaan worden aan een minimum, dat ieders, per voorbeschikking bepaalde, waardigheid garandeert.’

De rest van het boek wordt besteed aan nuttige wenken voor de omgang met al dat personeel. Zo lastig, alleen al om de baboe Hollandsch te leren koken! ‘En nu nemen we dezen puddingvorm en dien spoelen we om met koud water. Maar met gekóókt water, zul je daar góéd om denken, Sitih? Nóóit en nóóit zomaar met rauw putwater, want daarvan worden njonja en toewan ziek. Met gekóókt water. Zoo.’

Een fout boek, nou en of. Maar ik weet nu wel precies hoe het eraan toeging tussen de Nederlandse planters in ‘Indië’ en hun ‘bedienden’. En daardoor heeft het begrip ‘koloniaal’, dat bij de geschiedenislessen op school toch wat aan de oppervlakte bleef, nu diepgang gekregen.