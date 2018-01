Een achterkant vertelt soms meer dan het fraaie front

Charlie Ayres:

Het verhaal achter de beroemdste schilderijen van de wereld

Omslag Sarah Praill.

Lemniscaat; euro 19,95. © ©

De cover past in een traditie van boeken over beeldende kunst. Zie Robert Hughes' essaybundel Nothing if not Critical (Penguin, 1992), David Sylvesters Interviews with American Artists (Yale University Press, 2001) of Interior Life van interieurontwerper Gert Voorjans (TerraLannoo, 2012).



Dat zo'n omgekeerd beeld ook filosofische kanten heeft, is een inzicht dat de viroloog en neurowetenschapper Jaap Goudsmit nader uitwerkt in De kunst van het sterfelijk zijn (Lecturis, 2016). Aan de hand van schilderijen van Mategna, Holbein, Ensor en anderen schrijft Goudsmit over verbeeldingen van de dood, over vanitasmotieven en levenskunst.



Eén werk springt eruit: Cornelis Norbertus Gijsbrechts' Rugzijde van een schilderij uit 1670, dat ook op de cover staat. Het vreemd lege beeld intrigeeert extra door dat ene bedrieglijk echte papiertje met het inventarisnummer '36' erop - een raadsel zonder oplossing. 'De onzichtbare zijde symboliseert de achterkant van het leven', schrijft Goudsmit, 'het besef dat de dood nabij komt.'