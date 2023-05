Drago Jancar speelt een slim spel met de verwachtingen van de lezer ★★★★☆

Beeld Olivier Heiligers

Het was in de lente, zo’n vijftien jaar na de oorlog. In het stadje Maribor – nu Slovenië, toen deel van Tito’s Joegoslavië – nam een jonge vrouw haar intrek op de benedenverdieping van het huis waar Danijel met zijn ouders woonde. Haar komst was op zichzelf niet zo uitzonderlijk, zegt de jongen in Bij het ontstaan van de wereld, maar wat er die zomer en herfst gebeurde, was zo heftig dat hij zich er volkomen door overweldigd voelde. ‘Het nestelde zich in je hele wezen, liet je niet meer los en bepaalde de rest van je leven.’

Sloveense jongen ontgroeit zijn kindertijd in een allesbepalende zomer: de plot van Drago Jančars nieuwe roman klinkt als een doorsnee coming-of-ageverhaal, met een vleugje whodunit; de verteller verklapt alvast dat de naam van de nieuwe buurvrouw op zeker moment in de plaatselijke krant zal verschijnen, en niet omdat ze zulke lekkere koekjes bakt. Maar doorsnee is het boek allesbehalve.

Na twee sterke romans over liefde in oorlogstijd – vertaald als En ook de liefde en Die nacht zag ik haar – laat Drago Jančar (1948) opnieuw zien waarom hij een van de meest gelauwerde en vertaalde schrijvers uit Slovenië is. Nadrukkelijk voert hij de spanning op, schept verwachtingen en haalt daarbij zelfs de oude Tsjechov aan: ‘Als er in het eerste bedrijf van een toneelstuk een geweer aan de muur hangt, zal er in het laatste bedrijf mee worden geschoten.’ En inderdaad: bij Jančar gebeurt – tot twee keer toe – iets vergelijkbaars.

Het lijkt allemaal weinig subtiel, en toch weet Jančar zijn lezers telkens te verrassen met zijn virtuoze vertelkunst, met personages die verschijnen en verdwijnen, met verhaallijnen die belangrijk lijken en het toch niet zijn – of juist wel?

Vanaf het begin maakt Jančar duidelijk dat het hem niet zozeer om dit ene verhaal, om die ene buurvrouw, te doen is. Zoals het ook niet echt gaat om de oude strijdmakkers van Danijels vader, die tot diep in de nacht bij hen thuis aan de keukentafel zitten en steeds luidruchtiger opscheppen over hun heldendaden tegen de Duitsers (de glazen vliegen dikwijls door de kamer en als Danijel pech heeft, wordt hij om 4 uur uit bed gesleurd om mondharmonica te komen spelen). Net zomin draait het verhaal om professor Fabijan, van wie Danijel over de grote Russische schrijvers leert en wiens huis op een dag overhoop wordt gehaald door onbekende mannen, waarschijnlijk van Tito’s geheime dienst.

Al die personages, al die verhalen vormen samen een scherpe schets van naoorlogs Joegoslavië. De maatschappelijke tweedeling loopt zelfs dwars door Danijels gezin: zijn moeder is katholiek als altijd, zijn vader gelooft alleen nog in het communisme. Maar Jančar wil vooral iets anders laten zien: wat er die zomer in Maribor is gebeurd, heeft zich al talloze keren, in ontelbare varianten afgespeeld. Mensen worden verliefd, maken ruzie, gaan dood. De wereld is nooit wezenlijk veranderd, zegt de verteller. Sla het bijbelboek Prediker er maar op na: niets nieuws onder de zon. ‘Maar het is wel zo dat ogen die net ter wereld komen op een andere manier kijken, want ze zien alles voor het eerst.’ En dus maken de beelden een onuitwisbare indruk.

Het is de frisse, onbevangen blik (mooi, die ogen die ‘net ter wereld komen’) van Danijel die de verhalen de moeite waard maken. Deze hele geschiedenis, benadrukt de verteller, rust ‘op de solide fundamenten van herinneringen en kinderlijke fantasie. Daarom hoort ze thuis in een droom en in de realiteit, beide tegelijk.’ Zo is het boek ook geschreven: associatief, meanderend tussen wat is geweest en had kunnen zijn – niet voor niets verwijst de naam van de hoofdpersoon naar de oudtestamentische Daniël, die naar het hof van de koning wordt geroepen om dromen te duiden.

Het hele boek is doortrokken van verwijzingen naar de Bijbel; het enige morele ankerpunt dat voor Danijel enigszins intact blijft, anders dan zijn vaders communisme. Het geloof is voor de jongen altijd vanzelfsprekend geweest, de verhalen uit de Heilige Schrift vormden zijn venster op de wereld. In de loop van de roman leert Danijel die – gelukkig – iets minder letterlijk te nemen. En ook al kan pater Alojzij, de held van zijn jeugd, ook niet al zijn vragen beantwoorden, in het woord van God vindt Danijel jaloersmakend veel steun.

Des te schrijnender is het volgende voorval in de kerk – een van de mooiste passages uit de roman. Danijel gaat ter communie en zal van pater Alojzij het heiligste sacrament ontvangen. ‘Het lichaam van Christus’, zegt de rijzige geestelijke in goudkleurig misgewaad, met de hostie in zijn hand. Dan volgt er een stilte, lang en onbehaaglijk. Wat is er aan de hand? Danijel moest nog iets zeggen, maar wat? ‘Er galmde in mijn hoofd een leegte, zo groot als het heelal.’ Met een nijdig gebaar stuurt de pater hem weg, terwijl Danijel rood aanloopt en kinderen lachen. Amen, natuurlijk!

