Drago Jancar: ‘Met de letters van het alfabet zijn wij in staat om eindeloze werelden te creëren’

Drago Jančar: ‘We droomden van democratie, maar ontwaakten in kapitalisme.’ Beeld Daniel Cohen

Precies op het moment dat we spreken over de rol van literatuur in de huidige tijd begint buiten een sirene te loeien en trilt de telefoon die op de tafel ligt. De wenkbrauwen van Drago Jancar schieten omhoog. Bezorgd kijkt hij mij aan. Hij draait het schermpje naar mij waarop in hoofdletters staat: ‘NL-Alert’. Zodra Jančar doorheeft dat het om testbericht gaat zegt hij lachend: ‘We zijn dus veilig.’

Jancar (75) was in Amsterdam om de lancering van zijn nieuwe roman in Nederlandse vertaling bij te wonen. Bij het ontstaan van de wereld werd lovend ontvangen, ook in de Nederlandse pers. Het is een roman waarin fictie, werkelijkheid en droom langzaam in elkaar versmelten. Het verhaal gaat over Danijel, een jonge puber die kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog opgroeit in een provinciestad in Slovenië. ‘Maar het is zeker geen bildungsroman’, waarschuwt de Sloveense schrijver. ‘Het boek kan ook worden gelezen als een tragische liefdesgeschiedenis.’

Die geschiedenis speelt zich af tegen de achtergrond van een getraumatiseerd land. Op even hilarische als pijnlijke wijze beschrijft Jancar de getroebleerde relaties van familieleden die als partizanen óf als collaborateurs hebben gestreden. Menig wijnglas wordt aan diggelen gesmeten. Bij het ontstaan van de wereld kan zeker óók worden gelezen als een roman over het schrijven zelf, over de kracht van onze verbeelding. Jancar zet hoog in. Hij heeft een universeel verhaal willen schrijven, of, zoals de jonge Danijel al vroeg in de roman constateert: ‘Nu weet ik dat het ging om het grote verhaal van het leven, dat zich sinds het ontstaan van de wereld in ontelbare varianten afspeelt.’

Over de auteur

Geertjan de Vugt is literatuurcriticus bij de Volkskrant, gespecialiseerd in poëzie en Duitstalige literatuur.

Voor u zijn er veel manieren waarop een wereld kan beginnen, bijvoorbeeld door lawaai dat door een stilte breekt, door te worden gedoopt, door een onaangekondigd bezoek of door te gluren door een sleutelgat. Vaker nog beschrijft u het als een soort ontwaken. Hoe bent u vandaag eigenlijk wakker geworden?

Jancar lacht. ‘Met een kleine kater, al waren het slechts drie glazen wijn. In Ljubljana miste ik mijn vlucht en kon daardoor niet deelnemen aan een debat in De Balie. Maar deze ochtend struinde ik langs de grachten in Amsterdam. Het was een schitterende ochtend. Toch een beetje als een nieuwe wereld.’

Is de wereld vandaag een andere wereld?

‘Ja! Gisteren was een nachtmerrie.’

Danijels wereld begon toen hij stiekem naar een vrouw gluurde. Kunt u zich herinneren hoe uw wereld begon?

‘Waarschijnlijk is die ervaring van Danijel uit mijn eigen leven geplukt. Eerst kijkt hij door het raam naar de vrouw. Maar het cruciale in de scène waaraan je refereert zijn de grote mannenschoenen die hij direct daarna naast haar bank ziet staan. Hij sluit zijn ogen en hoort dan het gestamp van met ijzer beslagen schoenen op de straat. Danijel kijkt opnieuw naar buiten en is onder de indruk van de marcherende stoet arbeiders die als een duizendpoot naar de fabriek gaat. Het licht valt op de massa. Hij realiseert zich dat het leven begonnen is, dat hij stap voor stap die lege mannenschoenen moet gaan vullen. Wat hij zal meemaken, loopt van de alledaagse tot aan de verschrikkelijke gebeurtenissen uit de Bijbel. Dat alles dringt zijn leven binnen.’

Heeft u dit zelf ook meegemaakt?

‘Ja, zeker. Dit is een van mijn vroege herinneringen. Maar vergeet niet, dit is een roman. Veel dingen zijn verzonnen, veel dingen komen van andermans ervaringen en sommige dingen komen uit mijn eigen leven.’

De roman is gesitueerd in de periode kort na de Tweede Wereldoorlog, de tijd waarin u opgroeide.

‘Ik hoorde talloze verhalen over de oorlog, maar persoonlijke ervaringen werden vermeden. Als iemand bijvoorbeeld opgesloten had gezeten in een kamp, werd daar niet over gesproken. Ook toen de oorlog voorbij was, hing die nog overal in de lucht. Al dacht ik toen nog niet veel na over wat er in de oorlog was gebeurd. Door al dat geweld, al die mensen die werden vermoord, hing er wel een heel onaangename atmosfeer.’

In zekere zin is de 20ste eeuw voor Slovenië de eeuw van een herhaaldelijk beginnen.

‘Aan het Congresplein in Ljubljana staat het universiteitsgebouw, met balkon. In 1918, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, stond er een mensenmassa op dit plein. Eén jonge luitenant nam zijn zwaard en brak het in tweeën, daarbij verklarend dat wij Slovenen nu dit verrotte Oostenrijk verlaten en het schitterende Joegoslavië binnentreden. In 1944 vond er een grote demonstratie plaats, en sprak generaal Rupnik de mensen vanaf dat balkon toe over de gevaren van het imperialisme, de Britten, het bolsjewisme en een Joods complot. In 1945 verschijnt maarschalk Tito op het balkon en verklaart dat de Joegoslaven de overwinnaars zijn, dat er een nieuwe orde gesticht zal worden en dat de verraders reeds onder de zoden liggen. In 1989 stond ik zelf als een van de organisatoren van de politieke oppositie op het balkon. We riepen om democratie. Op dat balkon vond herhaaldelijk een nieuw begin voor Slovenië plaats.’

Sloveense schrijver Drago Jančar. Beeld Daniel Cohen

Dat laatste is alweer ruim dertig jaar geleden. Wat is er van deze democratie geworden?

‘Toen ik onlangs weer eens bevriende schrijvers uit die tijd trof – we waren weliswaar geen volledige dissidenten, maar toch – heb ik het zo geformuleerd: we droomden van democratie, maar ontwaakten in kapitalisme. We dachten dat als we vrijheid van meningsuiting hadden, en een parlement met verschillende partijen, alles automatisch zou veranderen. Dat is natuurlijk niet het geval. Ook het kapitalisme heeft zijn eigen regels. Maar het is zeker niet zo dat ik terug zou willen naar een eerder politiek systeem.’

Voor Jančar zijn schrijven, lezen en dromen op intieme wijze met elkaar verbonden. Vele gedachten en indrukken zweven door zijn hoofd voordat hij begint. Daartussen bevinden zich ook brokstukken van wat hij bij andere schrijvers gelezen heeft. Dat valt ook op in Bij het ontstaan van de wereld, waarin naast bijbelse referenties ook veel verwijzingen naar Russische schrijvers te vinden zijn – vooral naar Tsjechov en Gogol. Uiteindelijk zijn het zijn persoonlijke ervaringen die de boel op gang brengen. Op zijn nachtkastje ligt altijd een notitieboekje waarin hij direct na het ontwaken begint te schrijven. ‘Ik ben geen Borges’, zegt hij hierover, ‘wiens verhalen schitterend zijn, maar vooral op een intellectuele manier. Voor mij moet een verhaal bloed, liefde en haat bevatten.’

Danijel, de protagonist van Bij het ontstaan van de wereld, zegt dat de wereld die wij voor onze ogen zien ontstaan rust op ‘de solide fundamenten van herinneringen en kinderlijke fantasie. Daarom hoort ze thuis in een droom en in de realiteit, beide tegelijk.’ Dat lijkt een paradox.

‘Tussen die twee polen leeft mijn held. Hij leest, ziet films en alles raakt met elkaar vermengd in zijn hoofd. De wereld ontstaat dus door de verschillen die hij ervaart, door alles wat hem aantrekt. Een van de bronnen is de Bijbel. Daar vindt hij geen troost of verlossing, maar stuit hij op dezelfde verschrikkelijke dingen als in zijn eigen leven. Dus hij verzamelt al die dingen in zijn arme, jonge hoofd. Misschien dat hij wel meer verzamelt dan hij begrijpt. Natuurlijk is de tegenstelling tussen droom en werkelijkheid iets waar we in het dagelijks leven mee te maken hebben, maar wanneer je schrijft valt die tegenstelling weg. Plots ben je in beide werelden.’

Danijel is ook een verwijzing naar de gelijknamige figuur uit de Bijbel.

‘Inderdaad, die Daniël is een droomuitlegger en staat als zodanig in dienst van de koning. Voor de meesten van ons geldt dit niet. En toch proberen we allemaal de wereld te verklaren, vaak door middel van die vreemde capaciteit die we verbeeldingskracht noemen. In ieder van ons huist een kleine Danijel.’

Er zijn ook momenten waarop Danijel bang is om in slaap te vallen, bijvoorbeeld omdat hij vreest dat er weer een oorlog zal uitbreken, of omdat hij bang is voor nachtmerries.

‘Hij bevindt zich tussen allerlei vuren. Het alledaagse leven is in dat deel van de wereld trouwens behoorlijk hard. Daar tegenover staat de wereld van helden, van cowboys en ridders waarin hij zich onderdompelt. Op de een of andere manier probeert hij die werelden te laten rijmen. Als hij dan in slaap valt, wordt dat een gevaarlijke mengelmoes. Ik denk dat zijn angst daarvandaan komt. Het is beter om wakker te blijven en de dingen te begrijpen.’

Beeld Daniel Cohen

Misschien is Danijel wel bang voor alweer een nieuwe wereld.

‘Ja, de wereld is gewelddadig. Zijn vader en diens vrienden zijn gewelddadig. De Bijbel is gewelddadig. De helden in zijn films en boeken zijn ook gewelddadig, maar op een rechtvaardige manier. Danijel probeert eenvoudigweg te overleven. Dit is ook onderdeel van ons leven, wij moeten ons ook voortdurend tot geweld verhouden. Vaak lijkt het ver weg, en proberen we het te vermijden. We schrikken ons rot bij een plotselinge vechtpartij in een kroeg, omdat we geweld uit de weg gaan. Maar als je 14, 15 jaar oud bent gaat dat niet. Dit vormt een groot probleem voor hem.’

Als men een boek schrijft over het begin van de wereld dan komt men vroeg of laat toch ook uit bij hoe de eigen wereld begon? Is dat niet de grootste uitdaging voor een schrijver?

‘Ik geloof dat er bij iedere geboorte een nieuwe wereld begint. De wereld ontstaat in onze perceptie en dus ontstaat er telkens wanneer er iemand wordt geboren een nieuwe wereld. Misschien is het filosofisch gezien onzin, maar goed. Als je een schrijver of dichter bent kun je de wereld voortdurend opnieuw creëren. Vandaar ook al die verschillende vormen van esthetiek, al die verschillende benaderingswijzen. Uiteraard zijn er tussen alle verschillende gezichtspunten overeenkomsten, maar vanuit de literatuur beschouwd is alles steeds nieuw.’

Is dat wat u bedoelde toen u ooit in een essay schreef over ‘dat vreemde geheim van het schrijven’?

‘Met de beperkte hoeveelheid letters van het alfabet zijn wij in staat om eindeloze werelden te creëren. Stel je eens voor: het Sloveens heeft slechts 25 letters. Maar daarmee kun je je voorstellen wat je maar wilt. Dat is toch een veel krachtigere uitvinding dan wat dan ook? Ook dan bijvoorbeeld een computerchip. Hoewel de rol van literatuur inmiddels misschien gemarginaliseerd is – omdat mensen zelden nog de tijd nemen om een boek te lezen, of vanwege de hoge snelheid waarmee informatie wordt verspreid – ben ik hoopvol. Mensen die diepere inzichten willen, die meer willen weten, die beter willen nadenken zullen nog altijd gebruik maken van het boek. In ieder geval kan de behoefte aan een dieper inzicht niet worden voldaan door de enorme kwantiteit aan informatie.’

De roman als een instrument om na te denken.

‘De roman is de meest complete literaire vorm. Ik bewonder poëzie, maar zelf schreef ik nooit een gedicht. Een roman kan alles omvatten. In mijn boek komen lyrische passages voor, epische aspecten, drama en zelfs essayistische elementen. Alle genres kunnen door de roman worden omvat.

Nu is die roman, net als andere van uw boeken, in het Nederlands vertaald. Een taal waarvoor geldt wat ook voor het Sloveens opgaat, namelijk dat het, zoals u in dat essay opmerkte, de taal van een ‘kleine staat’ is.

‘Maar ook het Frans is een kleine taal, althans dat is wat ik verschillende Franse schrijvers eens heb horen zeggen. Misschien niet zo klein als het Sloveens, maar op de een of andere manier toch klein ten opzichte van het Engels. Een tijd terug sprak ik op een literair congres met een linguïst over de Sloveense minderheid die in Oostenrijk leeft. Deze expert zei: ‘Ik heb slecht nieuws voor u. De komende jaren zullen zo’n honderd talen verdwijnen, waaronder ook het Sloveens.’ Daarop trok hij een treurig gezicht en vervolgde: ‘Maar ik heb ook goed nieuws voor u: het Duits zal ook verdwijnen!’ Het Engels zal ongetwijfeld de lingua franca worden, zoals dat in Midden-Europa lange tijd het Duits was. Misschien verdwijnen onze talen. Wat we hebben geschreven, wat we hebben gedacht, zal echter bewaard blijven in de bibliotheek van de kosmos.’