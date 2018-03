Door iedereen is Starik al dankgezegd. Dit nagekomen bericht is namens de dingen

Niks surrealisme of symbolisme, metafysica of ideologie: kijk eerst eens naar de simpelste dingen die zelden woorden krijgen toebedeeld en een radicaal eerherstel verdienen. Met die gedachte schreef Francis Ponge in 1942 de prozagedichten in Le parti pris des choses, door Piet Meeuse in 1990 mooi vertaald als Namens de dingen, waarvan eindelijk een herdruk is verschenen (Vleugels; euro 21,40). 'De regen komt, op de binnenplaats waar ik hem zie vallen, op heel verschillende manieren naar beneden', is de opening, en dan weet je dat je ervoor kunt gaan zitten, met bovendien de sinaasappel, 'de genoegens van de deur', de garnaal en het brood nog tegoed, benevens de etalages van drie winkels bij de Place Maubert in Parijs waar Ponge elke morgen op de bus stond te wachten.