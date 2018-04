Door die warme krentenbol werd ik het verhaal van Kruimeltje binnengezogen

Kruimeltje las ik voor het eerst toen ik nog heel jong was, waarschijnlijk een jaar of 6. De geschiedenis van een straatjochie, de verschoppeling met een goed hart, de in lompen gehulde bon sauvage maakte diepe indruk; alleen op een heel andere manier dan de schrijver - Chris van Abkoude - bedoeld had.



De boze 'Vrouw Koster', de brave reddende engel Wilkes, met zijn 'komenijswinkeltje' (pas gisteren ben ik er achter gekomen dat het woord 'komenijs' van 'koopmans' afstamt) de tragische heldin/wereldberoemde pianiste 'Vera di Borboni', de zijsprongen naar Amerika ('de West'); het was allemaal even raadselachtig voor me.