Donald Niedekker schreef een schitterende roman over de vergetelheid ★★★★★

Boeken kunnen om vele redenen vergeten worden. Soms zijn ze niet interessant genoeg of kwalitatief ondermaats, soms worden ze niet opgemerkt en héél soms belanden ze onder lagen van andere boeken, ook al wil een redactie dat laatste te allen tijde voorkomen. In 2022 trof dit lot helaas Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost, het boek van Donald Niedekker dat werd genomineerd voor de Boekenbon Literatuurprijs en met de F. Bordewijk-prijs werd bekroond. Toch had dit twijfelachtige lot aan geen ander boek beter kunnen toekomen dan aan dat van Niedekker. Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost is namelijk een roman over het grote wit.

De schrijver laat een man aan het woord – een door de geschiedenis vergeten, anoniem bemanningslid – die vierhonderd jaar geleden met de beroemde maar mislukte expeditie van Willem Barentsz naar Nova Zembla trok. De expeditie was bedoeld om een nieuwe, snellere route naar China te verkennen, maar strandde in de ijszee. Op 27 januari 1597 stierf de verteller in het Behouden Huys, het onderkomen dat werd opgericht uit het wrakhout van Barentsz’ schip: ‘Op het moment van hemelspektakel, luchtspiegeling, hallucinatie en ijlvoorstelling ruilde ik het tijdelijke in voor het eeuwige, het eeuwige ijs.’

De grote dooi

Vierhonderd jaar lang lag de verteller in een ijsgraf, maar nu het ijs ontdooit, begint ook zijn stem te klinken. Regelmatig richt hij zich tot de weergoden met het verzoek hem te bevrijden: ‘Kom Grote Dooi, kom. Kom, warmte. Kom, laat mijn woorden stromen, al vier keer honderd jaar liggen zij bevroren. Kom.’

In vierhonderd jaar tijd kan veel gebeuren, zelfs op zo’n onherbergzame plek als de Russische archipel Nova Zembla. Tussen de 16de-eeuwse ontdekkingsreizigers die probeerden de zeeën te bedwingen naar de 20ste-eeuwse kernproeven die de Russen daar uitvoerden loopt een lange lijn van noodlottige hoogmoed die de mens kenmerkt – en steeds wordt weer vergeten dat die hoogmoed uiteindelijk altijd op een catastrofe uitloopt. In nu eens lyrische passages, dan weer uitgebeende zinnen en essayistische uitweidingen verhaalt de verteller over de expeditie, over het liggen onder het ijs, over de geschiedenis van die plek, over de relatie tussen religie en wetenschap en over de rol van het geheugen.

Metafoor voor het geheugen

De expeditie werd ondernomen op instigatie van de cartograaf en predikant Petrus Plancius, maar die, zo vertelt het vergeten bemanningslid ons al aan het begin, herkende ‘het vermogen niet van het geheugen om iets te vergeten, maar toch te onthouden dat het het vergeten is’. Daarmee is duidelijk wat hier op het spel staat: Niedekkers roman is eerst en vooral een verhaal over het vergeten en de terugkeer van de vergetene. Wat anders is de permafrost dan de vorst die voorkomt dat het onderliggende ontsnapt – een grote metafoor voor het geheugen?

De vorm die Niedekker heeft gekozen is treffend: Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost is een allesbehalve plotgedreven verhaal. Eerder draait de verteller in rondjes, omcirkelt hij zijn onderwerp, evoceert schijnbaar achteloos historische gebeurtenissen: eigenlijk precies zoals het geheugen werkt. En Niedekker doet dat in een hallucinant mooie stijl. Lang lag deze roman onder de literaire permafrost van onze redactie besloten, tot iets een opening in de ijslaag veroorzaakte en het besef tot ons doordrong dat we iets vergeten waren wat niet vergeten had mogen worden: een van de hoogtepunten van dit literaire jaar.

Donald Niedekker: Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost. Koppernik; 168 pagina’s; € 21,50.