Don Winslow stelt geen moment teleur in deel twee van zijn epische gangstertrilogie

Rob van Scheers

Crimineel Danny Ryan is op de vlucht. Ooit was hij een brave havenarbeider in Providence, Rhode Island, maar hij werd in een bloederig conflict gezogen. Zijn Ierse gang heeft deze bendeoorlog, die in 1986 begon, verloren van de Italianen. Wel is er nog steeds een grote partij drugs zoek. En Danny heeft daar alles mee te maken.

Het is inmiddels 1991. Samen met zijn zoontje Ian en zijn oude vader Marty haast hij zich naar de westkust om onder te duiken, in de wetenschap dat de maffia, de FBI én de narcoticabrigade achter hem aan zit. Het kan alleen maar een kwestie van tijd zijn voordat een van hen hem vindt, of misschien vinden ze hem wel allemaal tegelijk.

Welkom in deel twee van Don Winslows episch opgezette trilogie over Danny Ryan: Stad van dromen (HarperCollins; €22,99; vertaling Catherine Smit). Na de daverende entree van het eerste deel Stad in brand, vorig jaar, was het vervolg echt iets om naar uit te kijken.

Over de auteur

Rob van Scheers schrijft voor de Volkskrant over thrillers, non-fictie, film, muziek en graphic novels. Hij publiceerde achttien non-fictietitels, waaronder de biografie van filmmaker Paul Verhoeven.

Don Winslow (1953) stelt ons niet teleur – ook niet in de (goed geslaagde) vertaling. Als auteur mag hij graag en veel parafraseren. Dan zitten we in het hoofd van Danny, waar de paranoia steeds groter wordt. Van messcherpe dialogen in straattaal houdt Winslow ook. En de bijna staccato geschreven passages wisselen doorlopend van perspectief. Dan zijn we weer bij de maffia, dan bij de FBI, en terug naar Danny.

Beeld Claudie de Cleen

Een heel mozaïek, waarvoor Winslow zijn inspiratie – naast zijn eigen jeugdherinneringen – deels haalde uit de klassieken. Hij heeft meerdere personages en situaties uit de Ilias, de Odyssee en Vergilius’ Aeneis naar onze tijd getransponeerd. Als experiment, om te zien of hij parallellen kon vinden. Een extra laag die de lezer mag uitvogelen. Maar het is niet verplicht: het verhaal dendert zo ook wel door.

Vele verwikkelingen verder komt Danny Ryan in Hollywood terecht op de filmset van Providence. Alsof het een nieuwe versie van The Godfather betreft, gaat die film uitgerekend over de bendeoorlog op Rhode Island waarin Danny een hoofdrol speelde.

‘Lijkt het je leuk om jezelf te ontmoeten?’, vraagt de producent als ze Danny rondleidt bij de opnamen.

‘Daar zie ik al mijn hele leven naar uit.’

De acteur in kwestie is al even verbaasd om de man te ontmoeten die hij moet verbeelden, en Danny wordt ondertussen teruggeworpen in de tijd. Enthousiast biedt hij zijn diensten aan als consultant en investeert hij zijn witgewassen drugsmiljoenen in het project, dat inmiddels danig over het budget schiet. Alles onder controle, lijkt het, maar dan duikt de maffia weer op. Die zit ook in Hollywood.

Voor nieuwkomers valt het aan te bevelen om gewoon te beginnen met deel één. Het loont de moeite. Voor lezers die al bij zijn, is het nu wachten op volgend jaar zomer, als het slotstuk van de trilogie verschijnt: Stad in as.

Ondertussen is er bij Sony al een speelfilm in de maak naar deel één, met acteur Austin Butler (die eerder Elvis in de gelijknamige biopic speelde) als Danny Ryan. Zo pakt de trilogie van Winslow uit als een heus media-evenement.

En nog een laatste zomertip: de al sinds 2006 ondergedoken Italiaanse schrijver en misdaadreporter Roberto Saviano – vorige week geïnterviewd in deze krant – komt nu met De eenzaamheid van moed (Spectrum; € 29,99; vertaling Anne Tilleman en Wilfred Ploeg). Dat is zijn alomvattende reconstructie van de strijd tegen de maffia en de moord op de Italiaanse opperrechter Giovanni Falcone, op 23 mei 1992. De auteur heeft zijn uitputtende research in romanvorm gegoten, maar de feiten over de vermenging van de Italiaanse onder- en de bovenwereld blijven verbijsterend. Ook vrij uniek, dit lijvige (600 pagina’s tellende) boek.