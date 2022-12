Doireann Ní Ghríofa beleefde dit jaar een zegetocht met het prachtige ‘Een geest in de keel’

Doireann Ní Ghríofa Beeld Bríd O’Donovan

Het verscheen eind 2021 en staat dus niet in de lijst met beste boeken van 2022, maar we noemen het toch, want pas het afgelopen jaar begon het aan zijn zegetocht: Doireann Ní Ghríofa’s boek Een geest in de keel. Het werd vertaald in het Italiaans, Tsjechisch en Nederlands, genomineerd voor talloze prijzen waaronder de Europese Literatuurprijs, meer vertalingen zijn op komst.

Prachtig onderwerp alleen al: moederschap en de 18de-eeuwse Ierse dichter Eibhlín Dubh Ní Chonaill. Het is de combinatie die het boek vleugels geeft en het moederschap waarover Ní Ghríofa schrijft doet opstijgen uit de poel van afgekolfde melk, lekkende borsten, bloed, snotneuzen en tranen. Schitterend zijn al die vloeistoffen als beeld van een concrete werkelijkheid, even schitterend de zinnen die Eibhlín Dubh geeft aan het verhaal over haar betreurde geliefde en die Ní Ghríofa van het Gaelic in het Engels vertaalt (en Caroline Meijer in het Nederlands). ‘Je gaf me een salon die glansde voor mij/ slaapkamers die schitterden voor mij,/ een fornuis dat warmte gaf aan mij,/ volle broden die rezen voor mij’ – zelden een vrouw in poëzie zó gretig iets zien ontvangen.

Het verhaal van deze dichter is Ní Ghríofa’s houvast in de jaren dat ze struikelt over kleine kinderen (ze krijgt er vier binnen een paar jaar) en ze tussen alle bedrijven door snakt naar iets waarin ze haar geest kan vastbijten zodat die niet inslaapt onder de luiers. Heeft het succes van dit boek daarmee te maken? Al die slimme, getalenteerde vrouwen die merken dat het knap lastig is je intellectuele niveau overeind te houden als het lijfelijke en praktische doorlopend je aandacht opeisen?

‘Een vrouwelijke tekst’

Ni Ghríofa noemt haar boek herhaaldelijk ‘a female text’, maar over wat dat inhoudt, is ze zeer genuanceerd en terughoudend. Op het literatuurfestival ILFU in Utrecht lichtte ze dit najaar toe wat het voor haar betekende.

‘Toen die zin zich bij me aandiende, voelde die voor mijzelf als een schok en een verrassing, ik begreep hem niet zomaar. Veel in het schrijven van dit boek had iets mysterieus, alsof iets bezit van me nam. En speciaal die zin, die voor mij voelt als een refrein, een echo die steeds terugkomt. Het is een andere stem die spreekt, die van mijzelf is aarzelender, verlegener. De stem die zegt ‘dit is een vrouwelijke tekst’ is heel stevig en ligt helemaal niet zo dicht bij mijzelf. Bij het schrijven van dit boek was het vaker alsof een andere stem zich kenbaar maakte via mij. Dat klinkt vaag, maar het was juist prikkelend. Alleen al die vraag: wat ís ‘een vrouwelijke tekst’?

‘Gaandeweg leerde ik dat het ‘een’ heel belangrijk is. Dit is ‘een’ vrouwelijke tekst. Ik heb nooit het gevoel dat ik schrijf namens alle vrouwen, ik weet heel goed hoe beperkt mijn ervaringen zijn. Maar in de tijd dat ik aan dit boek werkte, was ik me erg bewust van de elementen in mijn leven die heel vrouwelijk waren en daar werkte ik mee. Ondertussen snap ik zelf ook niet precies wat een vrouwelijke tekst is.’

Met huid en haar

Precies dát toont het boek. Hier is iemand met huid en haar op zoek naar de betekenis van het eigen leven in samenhang met dat van een andere vrouw uit een andere eeuw, een connectie gewaarwordend, maar zonder daar zeker van te zijn. Door haar eigen gepruts en geklungel, zowel met dagelijkse voedingen en bergen wasgoed als met haperend archiefmateriaal, zuigt Ní Ghríofa je mee in haar onderzoek en in het avontuur van haar eigen inzet. Ze eigent zich de stem van de vrouw van lang geleden toe, niet achteloos maar door hard te werken, en vertelt daarmee zowel het verhaal van zichzelf als moeder en schrijver als dat van die vroegere dichter en minnares.

Daarbij is Ní Ghríofa net als Eibhlín Dubh een hoogwaardig dichter – haar zinnen zijn prachtig en je zou willen dat er een prijs bestaat voor iemand die zó mooi over een apparaat als de borstkolf kan schrijven – ‘Het ding hoeft maar te kikken of mijn borsten beginnen te wenen’.

Doireann Ní Ghríofa: Een geest in de keel. Uit het Engels vertaald door Caroline Meijer. Van Oorschot; 304 pagina’s; € 24,50.

Beeld Van Oorschot