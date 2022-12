Dit zijn de (vele) boeken waarop uitgevers zich het meest verheugen in 2023

Beeld Claudie de Cleen

* Bij Ambo Anthos kijken ze uit naar de komst, naar Nederland, van Bret Easton Ellis, auteur van de bestseller American Psycho, die op 30 januari wordt geïnterviewd in het John Adams Institute en op 31 januari bij Crossing Border. Zijn nieuwe roman Scherven is al in het Nederlands verschenen, de rest van de wereld moet wachten tot 17 januari. Bij De Arbeiderspers verschijnt op 14 februari Goed komen, een seksuele queeste, een bundeling van de Volkskrant-columns van Joy Delima. Ook in februari: een nieuwe Annie Ernaux-vertaling: De jonge man.

* Atlas Contact verheugt zich op de debuutroman Xerox van Fien Veldman, winnaar van de Joost Zwagerman Essayprijs 2021; op Strijden ga ik, de nagelaten gedichten van Anton de Kom; op de derde roman van Marieke Lucas Rijneveld die Het verdriet van Sigi F. gaat heten; op Chain-Gang All-Stars, het romandebuut van Nane Kwame Adjei-Brenyah, de schrijver van de bestseller Friday Black; op Citizen van Claudia Rankine, de vertaling van de klassieker uit de antiracismecanon die vorig jaar ook al op onze verheuglijst stond maar er nu echt, écht aankomt; op het Verzameld werk van Bernard Dewulf dat in het najaar verschijnt; en op De vloek van de nootmuskaat – Boodschap aan een planeet in crisis van Amitav Ghosh (februari).

* Bij Balans verschijnt in april Hoog Spel van Marcel Metze, de politieke biografie van Shell, en in het najaar de biografie van Thea Beckman door Vivian de Gier. De Bezige Bij tipt onder meer Zij van Maaike Neuville, een ‘urgente roman over intimiteit en over grenzen die overschreden worden zelfs wanneer er wederzijdse instemming is’, en De Kuil van Laura van der Haar.

* Cossee wordt blij van de nieuwe roman van J.M. Coetzee, De Pool, die in maart verschijnt; Das Mag van de autobiografie van Sam Bettens (voorjaar); en Koppernik kijkt uit naar de dagboeken van ‘Nederlands meest bereisde en bewierookte auteur’ Cees Nooteboom (juli) en naar de verzamelde romans van de vijftig jaar geleden overleden Ingeborg Bachmann (oktober).

* Luitingh Sijthoff verheugt zich op de historische roman Melkmeisje van Matthias Rozemond (over Johannes Vermeer, aan wie het Rijksmuseum komend voorjaar een tentoonstelling wijdt) en op Ga als een rivier van Shelley Read, een roman die zich afspeelt in het landelijke Amerika van de jaren vijftig. Bij Maven komt eind maart postuum Piratenverlichting van David Graeber uit, met ongeveer 160 pagina's een dun boekje ‘en dus een instapmodel voor mensen die Het begin van alles niet zagen zitten’.

* Meridiaan kan niet wachten tot het najaar aanbreekt, want dan verschijnen Halfbaard van Charles Lewinsky, ‘een verrukkelijke historische roman die zich afspeelt in de Middeleeuwen’, plus DE M.A.N.I.A.C. van Benjamín Labatut, over de belofte en de gevaren van technologie. Meulenhoff geeft een nieuwe roman uit van Saskia Goldschmidt, werktitel: Vliegende vrouwen, en de tweede roman van de Indiase schrijver Abraham Verghese, Het verbond van het water. Nieuw Amsterdam komt met De ansichtkaart van de Franse Prix Renaudot-winnares Anne Berest en met nieuw werk van Rebecca Makkai en Elif Shafak. En Nijgh & Van Ditmar kijkt uit naar twee werken van Natalia Ginzburg: het autobiografische Familielexicon en de briefroman Lieve Michele.

* Bij Van Oorschot gaan de harten harder kloppen van De vrije man van Samy Meziani, van een nieuw deel in de Russische bibliotheek (Platonov) en van een grote bundel met álle verhalen van Raymond Carver. Park Uitgevers verwelkomt de nieuwe Lucinda Riley, die Soraya Lane heet – onthoud die naam – en bij Pluim verschijnt in februari Victoriestad, de nieuwe roman van Salman Rushdie. Prometheus trapt het nieuwe jaar af met Tijd van zonde van de Indiase schrijver Deepti Kapoor. Podium vindt Akwaeke Emezi de spannendste stem in de hedendaagse literatuur en verheugt zich op de vertaling van diens debuut Zoetwater.

* Bij Thomas Rap wordt uitgekeken naar de tweede roman van Roxane van Iperen (nog geen titel) en naar het boek van Marcel Langedijk waarvoor hij een jaar meereisde met Hans Klok. Unieboek-Spectrum verheugt zich op Klimaatverandering van Peter Frankopan en Wereldbibliotheek wacht met smart op Het tellen van de dagen van Fernando Aramburu, bekend van Vaderland.