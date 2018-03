Dit zijn de populairste boeken van afgelopen week

Dit schrijft een andere Stephen, namelijk Fry, in het eerste hoofdstuk van Mythos (deze week op 1 in de Bestsellerlijst), een hervertelling van (een selectie uit) de Griekse mythen en sagen. En die blijven immer relevant. Want behalve in theorieën over het ontstaan en de ontwikkeling van het heelal, voorzien die klassieke verhalen ook in alle mogelijke karakters, gevoelens, levenslopen en rampen, en daarmee in plots, en daarmee in de hele literatuur, en daarmee dus ook in de Bestsellerlijst. De broeder- en zustertwisten (denk bijvoorbeeld aan Atreus en Thyestes, maar ook aan de altijd kibbelende Hera en Zeus) komen terug in Astrid Holleeders Judas (27) en Dagboek van een getuige (26). De incest waar de hele Griekse mythologie van doortrokken is, is het hoofdthema van Griet Op de Beecks Het beste wat we hebben (49), en speelt ook een rol in Gordon (7) - als de betreffende passages niet al zijn geschrapt. En over de hybris - de hoogmoed waar mythische figuren als Arachne, Prometheus en Sisyphus al voor gestraft werden, waar de mens blijkbaar niet van heeft geleerd - gaat het in Yuval Noah Harari's Homo deus (42).