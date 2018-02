Dit zijn de populairste boeken van afgelopen week

Een gereformeerde opvoeding op het platteland, de dood van een broer, gepest op school, misbruikt door een docent, gendertwijfels - is dat niet een beetje too much allemaal, nee, want het is echt; de jeugd van Marieke Lucas Rijneveld is een writer's gold mine, en daarom is er nu haar/zijn debuutroman De avond is ongemak, die binnenkomt op een 31ste plaats in de CPNB Bestseller 60. Eén tree zelfs boven De zeven wetten van de liefde van Corine Koole, schrijver van onder meer 'Lust & Liefde' in het Volkskrant Magazine, de rubriek die u elke week weer leest, stiekem, geef maar toe, Koole dist niet voor niets al vijftien jaar waargebeurde verhalen op over hervonden jeugdliefdes, avontuurtjes met collega's en seksuele dubbellevens.