Dit zijn de genomineerden voor De Grote Poëzieprijs 2023

De dichtbundels van Alara Adilow (Mythen en stoplichten), Hélène Gelèns (Beginnen voor gevorderden), Frank Keizer (De introductie van het plot), Mustafa Stitou (Waar is het lam?) en marwin vos (wilde dood) zijn genomineerd voor De Grote Poëzieprijs 2023. Deze prijs bekroont de beste Nederlandstalige poëziebundel van het afgelopen jaar met 20 duizend euro. De Volkskrant schreef eerder over de dichtbundel van Mustafa Stitou dat deze ‘ontstellend goed’ is. U kunt de recensie terugvinden op onze online-boekenpagina via volkskrant.nl/lezen. De winnaar wordt op 17 mei bekendgemaakt.